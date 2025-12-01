Cote d'Ivoire: Fêtes de fin d'année - La pays déploie son label national 'Sublime'

Décembre s'installe, et avec lui, la Côte d'Ivoire s'apprête à vibrer au rythme de "Ma Sublime Côte d'Ivoire en Fête", acte 2.

Du 15 décembre 2025 au 4 janvier 2026, le pays tout entier se transformera en un vaste carrefour de lumières, de sons, de saveurs et de traditions réinventées. Après une édition 2024 couronnée de succès, le Ministère du Tourisme et des Loisirs relance ce grand rendez-vous festif destiné à valoriser la destination Côte d'Ivoire pendant les fêtes de fin d'année.

Initiée par la Direction Générale des Loisirs, en synergie avec la Direction Générale de l'Industrie touristique et hôtelière, cette opération nationale vise à renforcer l'attractivité du pays, promouvoir les établissements touristiques agréés et offrir au public une expérience sécurisée, authentique et résolument moderne. Les 13 Directions régionales et 21 départementales du ministère seront mobilisées pour garantir l'ampleur et la réussite de cette deuxième édition.

Pour le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, l'ambition est claire : faire de la Côte d'Ivoire « le hub africain des loisirs et des festivités ». Il affirme que cette dynamique repose sur l'hospitalité légendaire des Ivoiriens et sur une offre culturelle et touristique d'une richesse exceptionnelle.

La Directrice générale des Loisirs, Isabelle Anoh, cheville ouvrière de la campagne, précise que l'opération consistera notamment à produire et diffuser les supports officiels "Ma Sublime Côte d'Ivoire en Fête", ainsi qu'à apposer des autocollants sur les établissements touristiques répondant aux normes. Une manière de rassurer le public, d'encourager la fréquentation de ces espaces agréés et de valoriser les acteurs respectant les standards sanitaires, environnementaux et sécuritaires.

Dans toutes les régions, une atmosphère féerique prendra forme : Abidjan scintillera, Grand-Bassam vibrera, Yamoussoukro s'illuminera, et Korhogo s'animera au rythme de ses festivals. Pour les familles, c'est l'occasion de redécouvrir des cadres sûrs et festifs ; pour les visiteurs étrangers, une immersion totale dans l'âme ivoirienne et sa joie de vivre.

Plus qu'une simple programmation d'activités, "Ma Sublime Côte d'Ivoire en Fête" devient une véritable marque nationale, symbole d'un pays moderne, créatif et tourné vers le monde. En cette fin d'année, la Côte d'Ivoire promet une célébration placée sous le signe du partage, de la sécurité et du rayonnement culturel.