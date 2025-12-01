Cote d'Ivoire: Boundiali séduit Washington - Le leadership de Mariatou Koné propulse la ville sur la scène internationale

La dynamique de développement engagée à Boundiali connaît un nouveau tournant. Depuis le samedi 29 novembre 2025, le professeur Mariatou Koné, Député-Maire de la commune, séjourne aux États-Unis dans le cadre du prestigieux International Visitor Leadership Program (IVLP), un programme initié par le Secrétariat d'État américain et réservé aux leaders émergents du monde entier.

Boundiali figure ainsi parmi les rares collectivités ivoiriennes sélectionnées pour prendre part à cette initiative de haut niveau, axée sur le partage de bonnes pratiques, les échanges d'expertise et l'exploration de nouvelles opportunités, notamment dans le domaine de l'agriculture.

Cette invitation prestigieuse témoigne de l'attractivité croissante de la ville et du dynamisme de sa gouvernance. Depuis son accession à la tête de la municipalité, la socio-anthropologue Mariatou Koné s'est engagée dans une vision claire : faire de Boundiali une cité de référence, un modèle d'innovation et de transformation pour le nord de la Côte d'Ivoire, mais aussi au-delà des frontières nationales.

Cette ambition se reflète dans des projets d'envergure qui transforment progressivement le visage économique et social de la commune. Parmi les réalisations majeures figure l'usine de transformation de noix de cajou de Boundiali, aujourd'hui considérée comme la plus grande en Afrique de l'Ouest. Ce joyau industriel est le fruit d'une coopération fructueuse entre le conseil municipal et un opérateur des Émirats arabes unis, partenariat scellé lors d'un déplacement du maire dans la région du Golfe.

Le séjour américain de Mariatou Koné s'inscrit dans cette même dynamique de quête d'opportunités et de consolidation de partenariats stratégiques. Il marque aussi la volonté de poursuivre la mise en oeuvre de la vision du Président Alassane Ouattara, axée sur un développement équilibré, inclusif et orienté vers la modernisation des territoires.

À travers cette participation au IVLP, Boundiali continue de se positionner comme une commune ouverte sur le monde, déterminée à renforcer son attractivité et à accélérer son développement. Une trajectoire qui confirme que la cité des hippopotames est désormais bien visible sur la carte du leadership local et international.