Cote d'Ivoire: Boundiali séduit Washington - Le leadership de Mariatou Koné propulse la ville sur la scène internationale

30 Novembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

La dynamique de développement engagée à Boundiali connaît un nouveau tournant. Depuis le samedi 29 novembre 2025, le professeur Mariatou Koné, Député-Maire de la commune, séjourne aux États-Unis dans le cadre du prestigieux International Visitor Leadership Program (IVLP), un programme initié par le Secrétariat d'État américain et réservé aux leaders émergents du monde entier.

Boundiali figure ainsi parmi les rares collectivités ivoiriennes sélectionnées pour prendre part à cette initiative de haut niveau, axée sur le partage de bonnes pratiques, les échanges d'expertise et l'exploration de nouvelles opportunités, notamment dans le domaine de l'agriculture.

Cette invitation prestigieuse témoigne de l'attractivité croissante de la ville et du dynamisme de sa gouvernance. Depuis son accession à la tête de la municipalité, la socio-anthropologue Mariatou Koné s'est engagée dans une vision claire : faire de Boundiali une cité de référence, un modèle d'innovation et de transformation pour le nord de la Côte d'Ivoire, mais aussi au-delà des frontières nationales.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette ambition se reflète dans des projets d'envergure qui transforment progressivement le visage économique et social de la commune. Parmi les réalisations majeures figure l'usine de transformation de noix de cajou de Boundiali, aujourd'hui considérée comme la plus grande en Afrique de l'Ouest. Ce joyau industriel est le fruit d'une coopération fructueuse entre le conseil municipal et un opérateur des Émirats arabes unis, partenariat scellé lors d'un déplacement du maire dans la région du Golfe.

Le séjour américain de Mariatou Koné s'inscrit dans cette même dynamique de quête d'opportunités et de consolidation de partenariats stratégiques. Il marque aussi la volonté de poursuivre la mise en oeuvre de la vision du Président Alassane Ouattara, axée sur un développement équilibré, inclusif et orienté vers la modernisation des territoires.

À travers cette participation au IVLP, Boundiali continue de se positionner comme une commune ouverte sur le monde, déterminée à renforcer son attractivité et à accélérer son développement. Une trajectoire qui confirme que la cité des hippopotames est désormais bien visible sur la carte du leadership local et international.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.