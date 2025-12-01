Togo: Bè Afédomé en mode 'constructeur de compétences' et de 'forte et large cohésion'

Durant deux jours, la commune de Golfe 1 a formé ses conseillers et agents municipaux. Ce fut les 28 et 29 Novembre 2025 à l'Hôtel Novela star de Baguida. En effet, au cours d'un atelier dont l'objectif était de doter l'équipe municipale des outils nécessaires à une meilleure compréhension des enjeux de la décentralisation tout en consolidant la cohésion interne pour une action publique plus efficiente, cette commune du Grand Lomé (La Commune de Golfe 1), dirigée par le Ministre-Maire Joseph Koamy Gbloèkpo Gomado, a renforcé les capacités des acteurs municipaux (nouveaux conseillers municipaux et personnel administratif).

Toujours en pointe pour le bien du travail et de la prestation à offrir aux administrés, le Maire de cette commune, au deuxième jour des travaux, consacrés team building placé sous le thème : « Construire une équipe soudée, performante et orientée résultats », a mis l'accent sur l'importance de l'harmonisation des pratiques au sein de l'institution municipale. « Nous devons maîtriser les grands axes de la décentralisation et l'ensemble des textes qui la régissent, car c'est à partir d'eux que nous construirons le développement de notre territoire », a-t-il dit à ses collaborateurs.

Aussi, a-t-il rappelé aux uns et aux autres, l'indispensable recherche de cohésion forte dans les actions et prestations. Une dynamique qui d'après lui, « n'exclut en rien le débat démocratique », car toutefois reste-t-il convaincu que « notre solidarité est essentielle pour apporter des résultats concrets à une population qui place en nous sa confiance ». A tout prendre, il y a lieu de renforcer les relations humaines, d'améliorer la communication interne et d'ancrer un esprit de solidarité entre les membres du Conseil municipal et l'administration.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Déjà, au premier jour des travaux, dont la thématique principale était, « Comprendre les enjeux de la décentralisation », il a été question pour les participants de procéder à l'examen des cadres juridique, institutionnel et opérationnel, qui structurent la gouvernance locale. Ainsi, le Secrétaire général de la commune Golfe 1, Dosseh Akiti, a étalé les objectifs poursuivis par l'atelier de Baguida et souligné la nécessité d'un apprentissage collectif.

D'après ce dernier, « cet atelier constitue un cadre d'échanges privilégié pour approfondir notre maîtrise des outils indispensables au travail d'équipe. Les différents modules nous ont permis de regagner nos postes mieux préparés à assumer nos responsabilités ». Une chose à également retenir des mots de M. Akiti, la décentralisation fait appel à une certaine rigueur dans l'application des textes et capacité de collaboration.

Il est à noter que les travaux de cet atelier de Novela Star, porté sur le team building, s'inscrit dans le déroulé de l'agenda de la quatrième session budgétaire ouverte depuis déjà plusieurs semaines dans cette commune, et qui auparavant avait également vu les responsables aller à la rencontre des administrés et leaders d'opinion, dans la dynamique d'avoir leurs avis dans l'élaboration du budget primitif.

De même, a-t-il aidé à une meilleure connaissance mutuelle entre conseillers du nouveau Conseil municipal mis en place à la suite des élections municipales de Juillet dernier, et de renforcer les liens de confiance entre ces derniers malgré leur diversité de sensibilité politique.