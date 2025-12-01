Sénégal: Gourmand Awards - Un ouvrage sur le ceebu jën remporte le premier Prix (Lauréats)

Saint-Louis — Le livre "Le Ceebu Jën - un patrimoine bien sénégalais", coécrit par la spécialiste de la gestion du patrimoine, Fatima Fall Niang, et le philosophe, Alpha Amadou Sy, a remporté, à Riyad, en Arabie saoudite, le premier Prix de la 30ème édition des "Gourmand Awards", l'un des plus prestigieux au monde pour les livres de cuisine, a-t-on appris des lauréats.

L'ouvrage, salué pour sa qualité littéraire et la pertinence de ses thématiques, a été distingué parmi les centaines de publications venues du monde entier, ont-t-ils dit dans un entretien avec l'APS.

Ce prix récompense les oeuvres qui contribuent à la promotion de la culture, de l'éducation et du dialogue interculturel, selon les organisateurs.

Dans leur livre publié en décembre 2021 par la maison d'édition Harmattan-Sénégal, Fatima Fall Niang et Alpha Amadou Sy parlent du "Ceebu Jën" (Riz au poisson, en wolof), un plat considéré comme un "symbole emblématique du Sénégal" et originaire de Saint-Louis, la première capitale du Sénégal.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les lauréats n'ont pu faire le déplacement dans la capitale saoudienne, à cause d'un problème de visa, a déclaré Fatima Fall Niang, basée à Cotonou, au Bénin, dans le cadre de ses activités professionnelles.

Le ministère de la Culture et de la direction du Livre avait pourtant mis les moyens pour l'achat des billets d'avions et des frais afférents au voyage.

Le Prix a été reçu au nom des lauréats par le ministre conseiller Moustapha Guèye de l'ambassade du Sénégal à Riyad.

Avant le Prix "Gourmand Awards", "Le Ceebu Jën - un patrimoine bien sénégalais" avait déjà obtenu deux Prix à Umea, en Suède.

Les "Gourmand Awards", sont créés en 1995 par le Français Édouard Cointreau, et récompensent chaque année les meilleurs livres de cuisine et sur le vin.

Le "Ceebu Jën", plat national sénégalais, est classé au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO en décembre 2021.

La participation aux "Gourmand Awards", ainsi qu'au Salon international de l'agriculture, à Paris, en 2024 et à d'autres événements internationaux, est à l'initiative de Table Pana, une structure basée à Dakar qui s'active dans la gastronomie.