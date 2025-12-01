Afrique de l'Ouest: Le vice-Président ivoirien réaffirme la solidarité de son pays envers les tirailleurs tombés à Thiaroye

1 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

 La Côte d'Ivoire, par la voix de son vice-président, Tiemoko Meyliet Koné, a exprimé lundi "sa solidarité et son respect" à l'endroit des tirailleurs sénégalais tombés à Thiaroye en 1944, des soldats qui ont marqué l'histoire africaine et donné leur vie "pour un monde meilleur".

"En venant ici, la Côte d'Ivoire tient à exprimer sa solidarité et son respect envers ces soldats tombés au nom d'un idéal qu'ils incarnaient et qu'ils incarnent encore avec courage", a affirmé M. Koné lors de la cérémonie officielle de commémoration du 81e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais à Thiaroye.

Le vice-président ivoirien a assuré que son pays se tient "aux côtés du Sénégal et de toutes les nations africaines qui portent encore le stigmate de ce drame".

Il a rendu hommage "aux hommes anonymes, aux Africains dont le courage a traversé les mers, à ceux dont les noms figurent à jamais dans l'histoire de leur bravoure".

Les tirailleurs tombés à Thiaroye "ont marqué notre histoire et donné leur vie pour un monde meilleur", a-t-il insisté, appelant les générations actuelles à préserver et transmettre cette mémoire.

"À nous, désormais, de transmettre leur mémoire, de la préserver, de l'enseigner et de la célébrer à sa juste valeur", a déclaré Tiemoko Meyliet Koné.

Il a formé le voeu que "la mémoire de Thiaroye soit constante, qu'elle vive en nous et qu'elle renforce notre engagement pour la paix, la justice et la dignité humaine".

