Togo: Port de Lomé - Fin annoncée des installations illégales sur le domaine public

30 Novembre 2025
Togonews (Lomé)

Tous les occupants des emprises des voies publiques de la zone portuaire doivent libérer les lieux au plus tard ce dimanche.

Depuis plusieurs années, des activités commerciales informelles et des installations provisoires se sont multipliées autour du site, empiétant sur le domaine public et perturbant la fluidité des déplacements.

Les autorités rappellent que ces implantations sont illégales et contraires aux règles d'usage et de sécurité des zones portuaires.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La décision ne relève pas seulement d'une volonté d'ordre public, elle accompagne également un vaste programme d'aménagement et de modernisation des voies reliant le port aux grands axes logistiques.

Ce projet, qui inclut l'amélioration des connexions avec la Plateforme industrielle d'Adétikopé (PIA), doit permettre d'optimiser la circulation, réduire les encombrements et augmenter les capacités opérationnelles du port.

L'occupation irrégulière des emprises publiques représente un risque majeur dans une zone stratégique où transitent marchandises, personnel, camions, engins lourds et conteneurs.

Les installations anarchiques compliquent la surveillance, entravent les opérations et exposent leurs occupants à des dangers liés à l'intense activité portuaire.

La date du 30 novembre constitue donc une ultime échéance pour les occupants concernés.

Passé ce délai, les autorités pourraient procéder à la libération forcée des lieux, conformément à la réglementation sur l'usage du domaine public.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.