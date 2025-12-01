Afrique: Arrondissement n°02 de Ouagadougou - 160 étals ravagés par un incendie au marché de Paspanga

30 Novembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)

Un incendie s'est déclaré, dans la matinée du dimanche 30 novembre 2025, au marché de Paspanga, dans l'arrondissement n°02 de Ouagadougou. Informé de la situation, le Ministre d'Etat, Ministre de l'Administration territoriale et de Mobilité, Monsieur Emile ZERBO, s'est immédiatement rendu sur les lieux pour constater l'ampleur des dégâts. Il était accompagné du Gouverneur de la région du Kadiogo, Monsieur Abdoulaye BASSINGA, du Commandant de la Brigade nationale de Sapeurs-Pompiers, le Colonel Daba NAON.

Selon la Directrice Générale de l'Agence de Développement économique urbain (ADEU), Madame Rosalie KABORE/KABORE, l'alerte a été donnée aux environs de 8 heures. « A notre arrivée, les Sapeurs-Pompiers étaient déjà à pied d'oeuvre et avaient réussi à maîtriser les flammes », a-t-elle expliqué. Elle a précisé que 160 étals, essentiellement de condiments, ont été fortement impactés par l'incendie.

Face à l'urgence, des mesures ont été prises. « La zone a été sécurisée afin de permettre à la Police scientifique de mener les investigations nécessaires pour déterminer l'origine du sinistre qui reste, pour l'heure, inconnue », a indiqué la Directrice Générale de l'Agence de Développement économique urbain (ADEU), Madame Rosalie KABORE/KABORE.

Elle a, par ailleurs, rappelé que sa structure poursuivra les actions de sensibilisation auprès des commerçants afin de prévenir de tels drames.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Parmi les victimes, Madame Solange KABORE, qui témoigne avoir été surprise de cet incendie et de la détresse qu'il a causée. « Je m'apprêtais à installer mes condiments et ma pâte d'arachide quand un enfant m'a alertée.

J'ai seulement pu sauver ma bicyclette, tout le reste a brûlé », confie-t-elle. Malgré les pertes, elle se réjouit qu'aucune vie humaine n'ait été touchée. « Nous rendons grâce à Dieu. Mais, j'appelle chacun à plus de vigilance et à adopter de meilleurs comportements pour éviter que cela ne se reproduise », a-t-elle lancé.

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2025 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.