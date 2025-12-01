Afrique: Arrondissement n°02 de Ouagadougou - 160 étals ravagés par un incendie au marché de Paspanga

Un incendie s'est déclaré, dans la matinée du dimanche 30 novembre 2025, au marché de Paspanga, dans l'arrondissement n°02 de Ouagadougou. Informé de la situation, le Ministre d'Etat, Ministre de l'Administration territoriale et de Mobilité, Monsieur Emile ZERBO, s'est immédiatement rendu sur les lieux pour constater l'ampleur des dégâts. Il était accompagné du Gouverneur de la région du Kadiogo, Monsieur Abdoulaye BASSINGA, du Commandant de la Brigade nationale de Sapeurs-Pompiers, le Colonel Daba NAON.

Selon la Directrice Générale de l'Agence de Développement économique urbain (ADEU), Madame Rosalie KABORE/KABORE, l'alerte a été donnée aux environs de 8 heures. « A notre arrivée, les Sapeurs-Pompiers étaient déjà à pied d'oeuvre et avaient réussi à maîtriser les flammes », a-t-elle expliqué. Elle a précisé que 160 étals, essentiellement de condiments, ont été fortement impactés par l'incendie.

Face à l'urgence, des mesures ont été prises. « La zone a été sécurisée afin de permettre à la Police scientifique de mener les investigations nécessaires pour déterminer l'origine du sinistre qui reste, pour l'heure, inconnue », a indiqué la Directrice Générale de l'Agence de Développement économique urbain (ADEU), Madame Rosalie KABORE/KABORE.

Elle a, par ailleurs, rappelé que sa structure poursuivra les actions de sensibilisation auprès des commerçants afin de prévenir de tels drames.

Parmi les victimes, Madame Solange KABORE, qui témoigne avoir été surprise de cet incendie et de la détresse qu'il a causée. « Je m'apprêtais à installer mes condiments et ma pâte d'arachide quand un enfant m'a alertée.

J'ai seulement pu sauver ma bicyclette, tout le reste a brûlé », confie-t-elle. Malgré les pertes, elle se réjouit qu'aucune vie humaine n'ait été touchée. « Nous rendons grâce à Dieu. Mais, j'appelle chacun à plus de vigilance et à adopter de meilleurs comportements pour éviter que cela ne se reproduise », a-t-elle lancé.