Burkina Faso: Centre hospitalier régional universitaire de Fada N'Gourma - Une trentaine d'agents distinguée

Le Centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Fada N'Gourma a organisé, les 28 et 29 novembre 2025, ses journées portes ouvertes, couplées à la première édition de la journée de l'excellence. La cérémonie officielle de l'évènement s'est tenue, le samedi 29 novembre 2025, en présence du ministre de la Santé, Dr Robert Lucien Jean-Claude Kargougou et du premier vice-président de l'Assemblée législative de Transition (ALT), David Lompo.

Le Centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Fada N'Gourma qui jouit de son statut actuel depuis mai 2025 connait un changement qualitatif avec le renforment progressif en équipement et en personnel. C'est ce qu'a constaté le ministre de la Santé, Dr Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, au cours de son séjour à Fada N'Gourma, à la faveur des journées portes ouvertes de l'établissement sanitaire, organisées, les 28 et 29 novembre 2025, sous le thème : « Qualité des soins dans un contexte de défis sécuritaires : enjeux et perspectives du CHRU de Fada N'Gourma ». Au menu de ces journées, des consultations et des séances de dépistage gratuites des maladies et lésions précancéreuses du col de l'utérus.

Au-delà, selon le Directeur général (DG) du CHRU, Emond Zagré, ces journées portes ouvertes offrent une occasion « unique » aux professionnels de santé d'échanger avec la population sur leurs problèmes de santé et de recueillir leurs préoccupations afin d'améliorer les prestations en matière de santé et de bien-être. « Elles permettent à nos partenaires, aux usagers, aux futurs apprenants et à la communauté de mieux comprendre notre mission, nos valeurs et nos ambitions.

En ouvrant nos portes, nous ouvrons aussi nos coeurs et nos esprits », a-t-il ajouté. Cet évènement, couplé à la première édition de la journée de l'excellence du plus grand hôpital de l'aire sanitaire de l'ancienne région de l'Est, a été l'occasion de reconnaitre le mérite d'une trentaine d'agents de santé pour leur dévouement et le sens du travail bien fait, malgré le contexte sécuritaire. Les récipiendaires ont reçu des attestations de reconnaissance, ainsi que des enveloppes financières pour certains. Le CHRU a également décerné des attestions à plusieurs partenaires en signe de gratitude pour leur accompagnement constant.

« Continuez à cultiver l'excellence »

Très admiratif, le ministre de la Santé a félicité, de vives voix, les lauréats pour leur résilience. « Malgré le contexte marqué par de forts défis sécuritaires, vous faites preuve d'une résilience et d'un dévouement sans faille pour offrir des soins de qualité centrés sur la personne. C'est pourquoi je voudrais vivement saluer cet engagement et exhorter tous les acteurs à poursuivre avec détermination ces efforts », a déclaré Dr Kargougou.

Le ministre a également rendu hommage à l'ensemble des agents de santé de toute la région, ainsi qu'aux forces combattantes, notamment pour leur contribution à la prise en charge sanitaire des populations. Pour le patron de l'évènement, le premier vice-président de l'Assemblée législative de Transition (ALT), David Lompo, au-delà des récompenses, ces journées sont une invite à réfléchir sur les défis de l'heure.

Il a exhorté les lauréats à continuer à cultiver l'excellence et, surtout, « à ne jamais perdre de vue l'essentiel : le bien-être du patient ». Le message du Pr Olga Lompo, qui a représenté le ministre en charge de l'enseignement supérieur, parrain de l'évènement, est également un appel à la persévérance. « Soyez fiers, mais restez inspirants, continuez à tracer la voie, à former, à innover, à tendre la main. Votre exemple est une lumière qui éclaire tout le personnel et, au-delà, toute la communauté », a-t-elle lancé.

Le gouvernement, pour sa part, va continuer, selon Dr Kargougou, de jouer sa partition. En témoigne l'Initiative présidentielle pour la santé (IPS) dont l'objectif est de moderniser les infrastructures sanitaires et d'améliorer l'offre de soins. Dans ce cadre, a rappelé Dr Kargougou, le gouvernement a adoptéé, récemment, « la fiche d'identification sommaire du projet de construction et d'équipement de neuf centres hospitaliers universitaires régionaux de 500 lits, dont celui de Fada N'Gourma ».

Il a indiqué qu'en attendant la concrétisation de ce futur CHU, plusieurs travaux de construction et d'extension sont en cours. Dès début 2026, a-t-il promis, une vingtaine d'assistants hospitaliers universitaires rejoindra l'établissement. Aussi, a-t-il dit, la construction du bâtiment administratif sera relancée, de même que l'installation d'un nouveau poste électrique de 800 KVA, en remplacement du groupe électrogène de 250 KVA.