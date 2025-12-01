Tunisie: Le Parlement approuve la création d'un fonds d'encouragement à l'investissement cinématographique et audiovisuel

TUNIS — L'Assemblée des représentants du peuple (ARP) a adopté, lors d'une séance plénière tenue samedi au palais du Bardo (Tunis), la création d'un Fonds d'encouragement à l'investissement dans le secteur cinématographique et audiovisuel, prévu par l'article 61 amendé, avec 74 voix pour, 9 abstentions et 40 voix contre.

Selon le texte adopté, ce fonds sera logé auprès du Centre national du cinéma et de l'image (CNCI), installé à la cité de la culture à Tunis. Il financera la modernisation des infrastructures cinématographiques, la création de nouvelles salles dans les régions et la réhabilitation des espaces existants afin de renforcer le réseau de diffusion à l'échelle nationale.

Le mécanisme de fonctionnement du fonds prévoit également la mise en place de studios de tournage modernes et de laboratoires numériques spécialisés, ainsi que le développement des industries techniques du cinéma. Il vise aussi à attirer des productions étrangères en Tunisie et à moderniser les procédures administratives liées aux autorisations de tournage pour les opérateurs nationaux et internationaux.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le fonds soutiendra par ailleurs la production cinématographique tunisienne, la formation de scénaristes, réalisateurs et techniciens, ainsi que l'organisation de festivals nationaux et internationaux. La préservation du patrimoine cinématographique et audiovisuel figure également parmi ses priorités, à travers le renforcement des mécanismes d'archivage.

Le financement du fonds reposera sur une contribution de 1,75 % du chiffre d'affaires des distributeurs de services Internet et des entreprises soumises à la redevance sur les télécommunications, ainsi qu'une redevance de 1 % sur l'importation d'équipements numériques. A cela s'ajouteront les recettes de la publicité audiovisuelle, la billetterie des salles et les dons prévus par la législation.

La gestion du fonds sera confiée au CNCI dans le cadre d'une convention avec le ministère des Affaires culturelles, avec l'allocation de 50 % au mécanisme de garantie de prêts destiné aux entreprises du secteur cinématographique et audiovisuel.