Burkina Faso: Sortie de promotions de l'INHEI 24 - « Diplomates » au service du pays

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré, a présidé la cérémonie officielle de sortie des 14e promotion cycle A et la 2e promotion cycle B de l'Institut des hautes études internationales (INHEI), vendredi 28 octobre 2025, à Loumbila.

L'Institut des hautes études internationales (INHEI) a sacrifié à la tradition en mettant en exergue ses stagiaires en fin de formation. L'événement a consacré

la fin de 21 mois de formation pour 9 stagiaires de Cycle A (conseillers des affaires étrangères) et pour 15 stagiaires du cycle B (secrétaires des affaires étrangères et des inscrits sur titre spécialisés en diplomatie et relations internationales). Ces impétrants ont reçu comme nom de baptême « Mi Yudiedima » qui veut dire souveraineté en langue nationale Gulmancema.

Placé sur le thème : « La diplomatie à l'heure de la Révolution Progressiste Populaire », la cérémonie a été présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré, dans la matinée du vendredi 28 novembre 2025, à Loumbila.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le représentant des promotions, Timothée Haro, a traduit sa gratitude à l'endroit de tous les acteurs qui ont accompagné son groupe. Il a aussi assuré l'assistance que les membres des promotions vont porter haut les valeurs de patriotisme, de courage et d'intégrité.

Cela, a-t-il dit, pour défendre au mieux les intérêts du Burkina Faso sur la scène internationale. « Nous sommes prêts à aller partout où le devoir nous appelle et ce, en adéquation avec le thème de sortie de la cérémonie », a-t-il déclaré. En outre M. Haro a invité ses camarades à capitaliser toutes les connaissances acquises durant ces deux années afin de remplir chaque page de ce livre.

Rayonner au-delà des frontières sahéliennes

Le directeur général par intérim de l'INHEI, Philipe Sandwidi, pour sa part, a confié que les résultats engrangés par l'institut sont liés à l'engagement du ministre en charge des affaires étrangères. Pour ce faire, il lui a exprimé sa profonde gratitude pour sa constante disponibilité pour accompagner l'école diplomatique burkinabè.

Le DG par intérim a également adressé ses remerciements aux membres du gouvernement, au parrain, au gouverneur de la région de Oubri et aux autres responsables administratives et coutumières. A l'endroit des lauréats, il a déclaré qu'ils quittent cette école pour embarquer avec le Burkina Faso sur le chemin de la souveraineté.

« Vous êtes maintenant prêts à prendre votre place parmi les défenseurs de notre souveraineté et notre dignité. Le chemin sera parfois ardu, mais vous avez les ressources nécessaires pour faire face à tous les défis », a-t-il expliqué.

Selon le parrain, le capitaine Martha Céleste Anderson Médah, directeur de cabinet du président du Faso, dans une vie professionnelle, il est important de cultiver certaines valeurs essentielles : l'intégrité, l'humilité, la discipline, la loyauté, l'ouverture d'esprit et le respect de la diversité.

« Ces valeurs cardinales constituent la base solide sur laquelle se construit une carrière diplomatique exemplaire », a-t-il martelé. Ainsi, il a appelé ces filleuls à incarner dans chacun de leurs actes, les valeurs d'intégrité, de dignité, de patriotisme et de justice en cohérence avec la vision qui guide, aujourd'hui, la Nation.

« Placez toujours les intérêts du pays des Hommes intègres au-dessus de vos intérêts personnels », a-t-il dit.

Quant au ministre chargé des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré, il a indiqué que l'INHEI est en train de devenir un pôle d'excellence diplomatique, un carrefour où s'affûte la pensée stratégique africaine, se construit une diplomatie décomplexée, souveraine et totalement arrimée à nos intérêts fondamentaux.

Pour ce faire, a expliqué le chef de la diplomatie burkinabè, l'institut s'est doté d'un plan stratégique à l'horizon 2028 pour rayonner au-delà des frontières sahéliennes. « La Révolution progressiste et populaire qui se conduit sous le leadership du Président Ibrahim Traoré, n'est pas un simple slogan, c'est une orientation, une ligne de conduite, une boussole stratégique. Elle irrigue tous les secteurs essentiels : la sécurité, l'économie, la santé, l'énergie, l'agriculture et naturellement la diplomatie », a-t-il fait savoir.