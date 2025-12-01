Burkina Faso: Coopération parlementaire - Une délégation de parlementaires du Haut-Rhin Katanga à l'ALT

30 Novembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Soumaïla Bonkoungou

Le 1er vice-président de l'Assemblée législative de Transition, David Dafidi Lompo, a reçu, en audience, une délégation de parlementaires de l'Assemblée provinciale du Haut-Rhin Katanga de la République démocratique du Congo (RDC), conduite par sa vice-présidente, le député Nkomba Maka Liliane.

Présente à Ouagadougou dans le cadre du forum international des femmes entreprenantes, une délégation de parlementaires de l'Assemblée provinciale du Haut-Rhin Katanga de la République démocratique du Congo (RDC) est allée s'inspirer de l'expérience burkinabè, en matière du travail parlementaire burkinabè. Conduite par sa vice-présidente, le député Nkomba Maka Liliane, la délégation a été reçue, en audience, par le 1er vice-président de l'Assemblée législative de transition (ALT), David Dafidi Lompo.

Nkomba Maka Liliane a fait savoir que la délégation a échangé avec les députés de l'ALT sur le travail parlementaire ainsi que le fonctionnement de l'institution parlementaire burkinabè. « Nous avons reçu des informations très riches dans le sens d'enrichir notre mandat parlementaire. De ces échanges, nous en ressortons satisfaits. Nous allons les capitaliser pour renforcer nos faiblesses et les transformer en succès », a confié, Nkomba Maka Liliane, à sa sortie d'audience.

Elle a ajouté que l'entretien a porté également sur les outils parlementaires et son rapport avec les pouvoirs exécutif et judiciaire ainsi que leur hiérarchisation comparativement à la réalité de la République démocratique du Congo. « L'histoire du Congo est similaire à celle de Burkina Faso et nous avons aussi connu ces différentes étapes », a rappelé le chef de la délégation des parlementaires congolais.

Au cours d'une visite guidée, les hôtes du jour ont pu comprendre l'histoire du parlement burkinabè, depuis sa création jusqu'à nos jours. Ils ont également revisité les grandes figures et les moments marquants qui ont façonné son évolution. Une présentation détaillée leur a permis de mieux comprendre l'organisation interne de l'ALT et les missions qui lui sont confiées.

