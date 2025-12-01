Burkina Faso: Une fierté nationale

La 18e édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou (FILO), tenue du 25 au 30 novembre 2025, vient une fois de plus de révéler au monde, l'image d'une nation rassemblée autour du savoir et de la culture.

La mobilisation exceptionnelle des acteurs du monde du livre, venus des pays voisins, de la Confédération AES et d'autres horizons du globe, témoigne de l'aura grandissante de cet événement. Cette affluence, soutenue par l'engagement des institutions et des professionnels, a donné un éclat particulier à cette édition placée sous le très haut patronage du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

La FILO 2025 aura été marquée par une innovation majeure : l'organisation d'un panel international réunissant chercheurs, éditeurs, écrivains et acteurs de la diplomatie culturelle. Cette plateforme de dialogue a permis de confronter les expériences, d'approfondir les réflexions sur le rôle stratégique du livre dans la construction des identités et, surtout, de débattre de la souveraineté culturelle au sein des nations africaines.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

A cela s'ajoute l'augmentation du nombre de grands prix, passé de six à dix, avec l'introduction très remarquée du Grand prix de l'AES : un signal fort de la volonté commune des pays membres de promouvoir une littérature enracinée, décomplexée et fidèle aux aspirations des peuples.

L'organisation réussie de la FILO vient parachever pour le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, une année riche en événements aussi stratégiques les uns que les autres et toutes couronnées de succès.

Il s'agit du FESPACO qui a permis de valoriser le potentiel du cinéma africain, de favoriser les échanges et la diffusion des oeuvres et de promouvoir la résilience du peuple burkinabè à travers la culture. A cela s'ajoutent les UACO qui ont rassemblé les professionnels de la communication autour de la souveraineté médiatique africaine en réfléchissant à l'influence géopolitique sur la communication.

Le SITHO, la Grande saison du tourisme, le Mois du patrimoine, les LOMPOLO sont aussi autant d'événements qui ont redonné confiance aux acteurs touristiques, mobilisé les Burkinabè autour des potentialités du pays des Hommes intègres et revisité, protégé et magnifié les trésors historiques du Burkina.

C'est donc un ministère qui affiche complet, non seulement par la richesse des initiatives, mais surtout par la qualité de leur mise en oeuvre, malgré les difficultés et les défis. Les Burkinabè, par leur résilience, continuent de prouver ainsi que rien ne peut ébranler une Nation unie dans la détermination. En effet, la FILO 2025 est une nouvelle illustration que l'union autour de la culture, du livre et de la souveraineté intellectuelle constitue l'un des fondements de la victoire que notre pays construit jour après jour.

Le livre demeure une arme de construction, une clé de libération et un pilier de notre identité collective. Gardons vivante cette flamme. Et déjà, le rendez-vous est pris à Bobo-Dioulasso du 25 avril au 2 mai 2026, pour la Semaine nationale de la culture (SNC) où une nouvelle page de notre riche patrimoine commun s'écrira, encore plus forte, encore plus unie.