Burkina Faso: 14e conférence annuelle de la DGI - Un engagement à traiter le passif des archives

Après 48 heures de réflexions, d'échanges, la 14e conférence annuelle de la direction générale des impôts (DGI), tenue les 26 et 27 novembre 2025, à Ouagadougou, sur le thème central : « Modernisation de l'archivage documentaire au service de la performance de la DGI : enjeux et perspectives », a permis d'identifier les leviers stratégiques à actionner pour faire du fisc burkinabè une administration moderne, exemplaire, responsable et résiliente.

Il s'agit de la nécessité de professionnaliser davantage la gestion archivistique, de classer, normaliser et sécuriser les fonds documentaires existants et d'accélérer la digitalisation. Pour y arriver, les participants à cette 14e conférence ont pris deux résolutions.

La première est relative à l'engagement de traiter le passif existant des archives de la DGI par la collecte, le tri, la conservation et l'élimination des archives. Cette résolution se justifie au regard de l'état des lieux de l'archivage documentaire de la DGI, de la volumétrie des archives dans les différentes structures, de l'insuffisance et l'insécurité des locaux de conservation des archives de l'administration fiscale.

La seconde porte sur l'engagement à impliquer les responsables à tous les niveaux hiérarchiques de la DGI dans le processus de digitalisation de l'archivage. Dans l'objectif de remédier à la problématique de l'insuffisance de la ressource humaine, qui constitue un obstacle à la modernisation de l'archivage à la DGI, la 14e conférence annuelle de la DGI a recommandé le renforcement de l'effectif du personnel archivistique du service des archives et de la documentation.

Former sur les fondamentaux de l'archivistique

Ces 48 heures d'échanges ont également permis aux participants de formuler des propositions pour la modernisation de l'archivage documentaire. Il s'agit, entre autres, d'intégrer systématiquement une salle d'archives conforme et sécurisée dans les plans des bâtiments de la DGI, d'élaborer et adopter un manuel de procédures de gestion des archives, d'actualiser les outils de gestion des archives, de former et sensibiliser les agents sur les fondamentaux de l'archivistique.

Le représentant du ministre de l'Economie et des Finances, le conseiller technique Souleymane Nabolé, a salué les résultats issus des travaux de cette rencontre annuelle de la DGI. « Les conclusions auxquelles vous êtesparvenus s'inscrivent pleinement dans la vision portée par le sommet de l'Etat qui fait de la digitalisation et de la sécurisation de l'information un axe central de la gouvernance publique.

(...) Notre administration ne peut donc se soustraire à l'impératif de moderniser ses archives, non seulement pour renforcer la performance administrative, mais aussi pour protéger sa mémoire institutionnelle », a-t-il souligné.

Il a réitéré l'engagement du premier responsable du département, Aboubakar Nacanabo, à accom-pagner l'administration fiscale dans le renforcement de ses infrastructures documentaires et numériques, la consolidation du cadre juridique et normatif, la digitalisation intégrale des processus et dans la préservation durable de la mémoire administrative.

La directrice générale des impôts, Eliane T. Djiguimdé, s'est également réjouie de la tenue de cette conférence. Les panels et échanges, a-t-elle ajouté, ont permis aussi de fournir les rudiments nécessaires pour amorcer la transformation digitale du système d'archivage. « Nous avons compris qu'il faut d'abord maîtriser l'existant. Car, l'existant est la mémoire de notre administration fiscale. Il faut déjà procéder à un classement, à un tri, à un rangement selon les normes avant de passer à la numérisation », a-t-elle indiqué.