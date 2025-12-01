Burkina Faso: Logement à Bobo-Dioulasso - La SONATUR lance la construction d'une cité ultra moderne à Bindougousso

Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mikaïlou Sidibé, a procédé à la pose de la première pierre de la cité de la Société nationale d'aménagement des terrains urbains (SONATUR) de Bindougousso, le samedi 19 novembre 2025 à Bobo-Dioulasso. Cette cité ultra moderne vise à révolutionner le secteur du logement dans la capitale économique du Burkina Faso en offrant un cadre de vie moderne et harmonieux à la population.

Après ZAFARA PLAZZA de Ouagadougou, la Société nationale d'aménagement des terrains urbains (SONATUR) continue d'étendre sa vision révolutionnaire du logement à travers le pays. En effet, elle a lancé la construction d'une cité ultra moderne à Bobo-Dioulasso dénommée « cité SONATUR de Bindougousso ». La pose de la première pierre a été faite, le samedi 29 novembre 2025, par le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mikaïlou Sidibé, accompagné de certains membres du gouvernement et de l'ambassadeur du Mali au Burkina Faso.

Le projet, qui vise à promouvoir un urbanisme durable et sécurisé en offrant un cadre de vie moderne et harmonieux à la population, va être mis en oeuvre par la SONATUR et son partenaire HAM-Mali à travers sa filiale HAM-Burkina Faso.

Il vise à bâtir 66 duplex de type F4 extensibles en R+1 et 17 immeubles mixtes en R+3 et plus, le tout sur une superficie de cinq hectares (ha.) Selon le directeur général de la SONATUR, Boureima Ouattara, le projet comprend également des infrastructures modernes, des espaces verts intégrés et des équipements de proximité. « Ce projet répond à une demande croissante de logements décents, accessibles, adaptés à l'évolution des familles, mais également à la nécessité de dynamiser les activités économiques grâce à des espaces commerciaux mieux organisés », a-t-il souligné.

Pour lui, en lançant ce projet, son institution veut contribuer à réduire le déficit en logements de qualité, à créer des emplois directs et indirects pendant et après la construction, à accroître l'attractivité de la ville pour les investisseurs et à améliorer le cadre de vie des futurs résidents. A entendre le directeur général, avec son partenaire HAM-Mali, l'ambition est de livrer un ensemble urbain moderne, fonctionnel et exemplaire.

« Toujours dans sa logique d'offrir un cadre de vie sécurisé aux résidents de ses cités, la SONATUR prend l'engagement de construire un mur de clôture de 2 122 mètres linéaires autour du cimetière se trouvant sur son site de Bindougousso », a-t-il ajouté.

Garantir un logement digne, accessible et durable à la population

Selon le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mikaïlou Sidibé, le développement immobilier répond à un double objectif : mettre en valeur immédiatement les terrains mais aussi permettre de créer des emplois. Pour lui, ce projet s'inscrit dans la vision du gouvernement de développement de l'immobilier au Burkina Faso à travers la SONATUR.

« Au-delà de son cœur de métier qui est d'aménager des terrains et de les commercialiser, nous avons décidé de dégager des espaces au niveau des zones viabilisées de la SONATUR pour faire du développement immobilier, pour faire un début de mise en valeur des terrains avec des complexes qui intègrent non seulement les appartements pour habitation mais aussi des espaces commerciaux », a-t-il indiqué.

A l'entendre, sur le site de Bindougousso, il s'agit de construire des bâtiments à niveaux dans le cadre d'un partenariat public-privé avec la société HAM-Mali. Le directeur général de HAM-Mali, Mama Kayentao, a pour sa part exprimé sa gratitude aux autorités burkinabè et maliennes pour la confiance placée en sa société pour la réalisation de ce projet. Pour lui, la réalisation de ce projet va permettre de garantir un logement digne, accessible et durable à la population.

« Nous avons souhaité que ce projet soit exemplaire à plusieurs égards : sur le plan social en offrant des logements de qualité, sur le plan environnemental grâce à une conception d'économie intégrale de matériaux durables et des espaces verts, et sur le plan urbain en s'intégrant harmonieusement dans les quartiers », a-t-il ajouté.