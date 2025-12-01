Le Bureau des stagiaires de l'Ecole nationale d'administration et de magistrature a organisé, du 27 au 29 novembre 2025, à Ouagadougou, les 72 heures de l'Enarque sur le thème : « L'excellence, gage de professionnalisme de l'Enarque pour une administration performante et citoyenne ».

Les stagiaires de l'Ecole nationale d'administration et de magistrature (ENAM) organisent chaque année les 72 heures de l'Enarque. Cette année, elles se sont tenues du 27 au 29 novembre 2025, au sein de l'Ecole. La cérémonie d'ouverture a eu lieu, jeudi 27 novembre 2025. L'évènement était placé sur le thème : « L'excellence, gage de professionnalisme de l'Enarque pour une administration performante et citoyenne ».

Plusieurs activités étaient au programme, notamment une conférence publique sur le thème « Le Régime d'assurance maladie : fondements, conditions d'assujettissement et perspectives », des échanges professionnels, des jeux de loisir et la finale du tournoi du directeur général de l'ENAM.

Le délégué général des stagiaires, Boukari Koala, a indiqué que le thème est un engagement des hommes et femmes déterminés à contribuer à la construction d'une administration moderne, proche des citoyens. De son avis, ces 72 heures ne sont pas de simples festivités.

« Elles constituent un moment d'introspection et de mobilisation où chaque Enarque doit renouveler sa vocation à servir la nation burkinabè avec honneur discipline et intégrité », a assuré M. Koala. Cette activité a toujours été soutenue par l'administration de l'institution, a fait savoir le secrétaire général de l'ENAM, Salfo Ouédraogo. « Inscrites dans le programmes d'activité des stagiaires, les 72 heures de l'Enarque représentent un évènement important pour l'institution et nous accompagnons les stagiaires, chaque année », a-t-il confié.

Mettre l'intérêt collectif au-dessus

M. Ouédraogo a relevé, en outre, que l'objectif premier est de mener des activités de réflexion qui participent au renforcement des compétences des stagiaires. En sus, a-t-il ajouté, les évènements festifs visent à permettre aux stagiaires de renforcer la cohésion sociale et favoriser un partage d'expériences. La cérémonie d'ouverture de l'activité a été présidée par la chargée de missions, Alimata Sawadogo, représentant le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme.

Elle a salué le bureau des élèves, la direction de l'ENAM, ainsi que les partenaires pour l'organisation de ce cet évènement qui offre un cadre de partage d'expériences, de cohésion et d'ouverture sur le monde professionnel. Mme Sawadogo a aussi invité les Enarques à faire de l'excellence et du professionnalisme une ligne de conduite durant toute leur carrière. Quant au président de l'Ordre des notaires, Yacouba Dembélé, représentant le parrain de la cérémonie, il a encouragé les stagiaires à travailler avec détermination et transparence, en mettant l'intérêt collectif au-dessus des considérations personnelles.