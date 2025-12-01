Congo-Kinshasa: RDC - L'ANAPI et la FEC pactisent pour attirer des investissements durables !

La Fédération des Entreprises du Congo (FEC) et l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements (ANAPI) ont signé ce jour, au siège de la FEC, un protocole de coopération majeur visant à renforcer la collaboration entre les deux institutions dans le processus d'amélioration du climat des affaires, la promotion, l'accompagnement et la facilitation des investissements en République Démocratique du Congo.

L'accord, signé par le Président National de la FEC, Robert MALUMBA, et la Directrice Générale de l'ANAPI, Madame Rachel PUNGU LUAMBA, marque une étape significative dans la volonté commune d'offrir à la République Démocratique du Congo(RDC) un environnement des affaires attractif, compétitif et propice à une croissance durable.

Cette initiative s'inscrit pleinement dans le renforcement du dialogue public-privé, un levier essentiel pour rendre l'environnement des affaires plus attractif et plus performant.

Objectifs clés du protocole d'accord

Renforcer la coopération institutionnelle dans la collecte, l'analyse et le partage d'informations sur les opportunités d'investissement en RDC ;

Simplifier et accélérer les procédures administratives, notamment via la mise en place de mécanismes conjoints de facilitation ;

Accompagner les entreprises dans l'accès aux services, avantages et incitations offerts par l'ANAPI ;

Améliorer le climat des affaires grâce à des échanges réguliers, des consultations techniques, et des actions de sensibilisation menées conjointement.

Un partenariat au service du développement économique

Forte de son rôle de principale organisation patronale du pays, la FEC regroupe un vaste réseau d'acteurs engagés dans la dynamique de croissance économique nationale. Quant à l'ANAPI, elle est l'institution de référence pour la promotion de l'investissement et l'amélioration du climat des affaires.