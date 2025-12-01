Afrique: Ligue de champions - Lupopo tenu en échec par Al Hilal à Lubumbashi 1-1

1 Décembre 2025
La Prospérité (Kinshasa)
Par EG

Le FC Saint Eloi Lupopo de la République Démocratique du Congo a été tenu échec par Al Hilal du Soudan 1-1, dimanche, au stade TP Mazembe, à Lubumbashi, en match de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue de Champions de la Confédération africaine de football (Caf), édition 2025-2026.

Après une entame timide, c'est Al Hilal qui a ouvert la marque dès la 12e minute par l'intermédiaire d'Abdelrazig Omer. Mais les « Cheminots » n'ont pas baissé les bras. À la 79e minute, Ramos Kashala Wanet a égalisé pour les Congolais, redonnant espoir à leur public. Les dernières minutes seront amplement disputées entre les deux équipes à la quête chacune d'une victoire mais en vain. Score final 1-1.

Coupe de la Caf: Maniema Union s'impose au Kenya (0-1)

En Coupe de la Confédération, l'AS Maniema Union s'est imposée devant Nairobi United 1-0, dimanche, au stade Kasarina, en plein capitale kenyane, en match de la deuxième journée de la phase de poules. Après une première mi-temps soldée par un score nul et vierge (0-0), c'est au retour des vestiaires que la formation congolaise va inscrire l'unique but de la partie. Une réalisation signée Jeancy Mboma à la 67ème minutes, qui a su profiter d'une erreur défensive de Nairobi United pour tromper le gardien adverse.

Jeany Mboma a réussi un joli but le jour même de son anniversaire de naissance. Malgré une domination territoriale de Nairobi United (environ 54 % de la possession de balle), Maniema Union a été solide défensivement limitant les offensives adverses et s'appuyant sur un bloc compact et discipliné pour préserver l'avantage. Quelques incursions offensives congolaises ont également mis en difficulté la défense kenyane, mais seule la conclusion de Mboma a permis de changer le score. Avec ce succès, Maniema Union consolide sa position de leader du groupe B dans un mini championnat.

Le club congolais a débuté la phase de groupes par une victoire 2-0 contre Azam FC (Tanzanie), au stade des Martyrs de la Pentecôte, à Kinshasa. Nairobi United, quant à lui, reste à la recherche de son premier point dans la compétition après avoir perdu également son match de la première journée.

