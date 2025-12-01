Congo-Kinshasa: Le Sénat met le cap sur la réforme bancaire et la création d'Ordre nationaux !

Sous la présidence de l'honorable Jean Michel Sama Lukonde, le bureau du Sénat a convoqué une plénière cruciale consacrée à la Réforme bancaire et à la Création d'ordres nationaux.

Cette session a porté sur deux points majeurs : l'adoption de la loi relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ainsi que celle concernant les nationaux. Ces deux lois, essentielles ont été votées à l'unanimité et transmises au Président de la République pour promulgation, conformément à l'article 136 de la Constitution.

Notons que l'adoption de ces deux Lois par le Sénat, est une avancée législative qui témoigne de l'engagement du Sénat à renforcer la gouvernance et à promouvoir des initiatives qui favorisent le développement économique et la reconnaissance des valeurs nationales.