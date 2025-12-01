Le chanteur-entrepreneur Dadju a inauguré à Dubaï le premier complexe PadelOne, aux côtés de Nasser Goulamhoussen, entrepreneur d'origine malgache attirant de nombreuses personnalités, dont Kylian Mbappé et Francis Ngannou, et un fort intérêt médiatique. Fort de cette visibilité, le groupe prépare désormais son implantation à Madagascar, où le padel est en plein essor.

L'artiste et entrepreneur Dadju, accompagné de plusieurs associés dont l'entrepreneur d'origine malgache Nasser Goulamhoussen, qui est également son agent, a inauguré récemment le premier complexe PadelOne à Dubaï. La cérémonie d'ouverture a attiré une attention médiatique notable, marquée par la présence de personnalités telles que Kylian Mbappé, Francis Ngannou, Lucas et Théo Hernandez, ainsi que des membres de la famille royale de Dubaï.

Une implantation prévue à Madagascar

Grâce à l'implication de Nasser Goulamhoussen, déjà actif dans l'écosystème entrepreneurial malgache, PadelOne s'implantera à Madagascar, intégrant la Grande île dans sa stratégie de développement. Le groupe vise en effet une expansion sur le continent africain, où le padel progresse rapidement.

Un marché malgache en plein essor. À Madagascar, la pratique du padel gagne du terrain, portée par l'ouverture de nouveaux terrains et l'intérêt croissant du public. L'arrivée annoncée de PadelOne pourrait contribuer à structurer davantage la discipline et à renforcer l'offre d'infrastructures modernes.

Une stratégie d'expansion internationale. L'ouverture de Dubaï marque la première étape d'un déploiement plus large. Les fondateurs prévoient de développer progressivement le réseau dans plusieurs pays, avec pour objectif de proposer un modèle d'infrastructures sportives standardisées et adaptées à la croissance du padel.