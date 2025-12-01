Madagascar: Rugby / TOP12 - Le Cosfa en démonstration

Les militaires du Cosfa ont confirmé leur suprématie lors de la troisième journée du championnat de Madagascar Elite Fédéral de rugby à XV. Hier, au temple d'Andohatapenaka, ils ont battu l'Union Sportive d'Ankadifotsy (USA) sur le score serré de 16 à 14. Une rencontre haletante où le vice-champion a dû batailler jusqu'au bout pour préserver sa première place et rester invaincu.

Le choc attendu entre TAM Anosibe et TFA Anatihazo a également tenu ses promesses. Les joueurs d'Anosibe ont pris leur revanche en s'imposant de justesse, 28 à 26. Grâce à ce succès, ils devancent désormais les « Pilokely » au classement général, confirmant leurs ambitions dans cette compétition relevée.

Dans le premier match de la journée, l'équipe de 3FB a été surprise par la lanterne rouge, Mang'Art Manjakaray, qui a créé la sensation en s'imposant 25 à 22. Une victoire précieuse qui relance l'espoir des joueurs de Manjakaray et prouve que rien n'est joué dans ce championnat.

Au classement provisoire, la CEA conserve solidement sa deuxième place, tandis que le champion en titre, FTM Manjakaray, occupe désormais la troisième marche du podium.