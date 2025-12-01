Madagascar: Athlétisme / Affaire « Ralisy » - La FMA saisit la cybercriminalité

1 Décembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

Accusée d'avoir saboté le voyage de la coureuse à La Réunion, la FMA riposte : plainte pour diffamation déposée contre deux comptes Facebook, audition au BIANCO et mise au point ferme. Le dossier, qui a enflammé les réseaux sociaux, entre désormais dans sa phase judiciaire.

L'affaire du billet annulé de Marthe Ralisinirina (Ralisy) au départ pour le Meeting de La Réunion et de l'Océan Indien continue de faire des vagues, malgré que la compétition se soit achevée ce samedi. Hier, au stade d'Alarobia, le président de la Fédération Malgache d'Athlétisme (FMA), Dominique Raherison, a annoncé que l'instance avait franchi un cap supplémentaire : une plainte a été déposée auprès du service de la cybercriminalité pour « diffamation et propagation de fausses nouvelles ».

Deux comptes Facebook sont particulièrement visés : « Soa de Valiha » et « Tafs Ramahafadrahona ». « Nous disposons de preuves, images, vidéo et autres éléments », a affirmé le président de la FMA, qui dit avoir été longuement entendu ce vendredi dernier par le Bureau Indépendant Anti-Corruption (BIANCO) d'Antananarivo. « Cette affaire nous a couverts de boue. On nous a accusés d'avoir détourné de l'argent, d'avoir annulé le billet de Ralisy par jalousie... C'est intolérable. »

La FMA répète sa version des faits : les cinq athlètes sélectionnés (dont Ralisy) ont bien reçu une attestation officielle, mais les billets d'avion ont été émis et gérés exclusivement par les organisateurs réunionnais. « Nous n'avons jamais été responsables des autres personnes qui se sont retrouvées sur la liste finale, ni de leur billet », insiste Dominique Raherison, ajoutant que la Ligue d'athlétisme de La Réunion a déjà annoncé dans une interview que le problème ne venait pas de la partie malgache.

Quant à Ralisy, elle a finalement pu participer à la compétition samedi dernier après le rétablissement de son billet. Mais le feuilleton judiciaire et médiatique, lui, est loin d'être terminé. La Fédération promet de communiquer régulièrement sur l'évolution du dossier et n'exclut pas d'autres plaintes si de nouvelles attaques venaient à surgir sur les réseaux sociaux. Une chose est sûre : ce qui avait commencé comme un simple couac administratif s'est transformé en véritable crise de confiance au sein de l'athlétisme malgache.

