Madagascar: Exposition Zafimaniry Doria - Immersion au pays de la brume à l'IFM

1 Décembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra Andria

L'Institut français de Madagascar accueille, du 8 décembre 2025 au 24 janvier 2026, l'exposition Zafimaniry Doria - Le souffle d'une mémoire vivante, consacrée au travail du photographe et ingénieur forestier Tangala Mamy.

Pendant plus de 10 ans, l'artiste a parcouru le territoire Zafimaniry, peuple dont le savoir-faire du bois est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO.

Cette monographie propose une véritable immersion dans « le pays de la brume », où rituels, gestes ancestraux et liens à la nature forment un héritage vivant. Le travail présenté est né d'une co-création avec les Zafimaniry, fruit d'une confiance partagée et d'un quotidien éprouvé ensemble. Une invitation à découvrir un patrimoine précieux, à travers un regard artistique d'une rare sensibilité.

Le vernissage a lieu le jeudi 11 décembre à 18h, à la Galerie Exposition de l'IFM, en entrée libre.

