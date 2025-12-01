Congo-Kinshasa: Maroc - Eliezer Ntambwe rassuré de l'expertise de Rabat pour la finalisation du projet de loi portant statut des anciens combattants

La République Démocratique du Congo sera bientôt dotée d'une loi portant statut des anciens combattants. Pour enrichir davantage le travail en cours, le Ministre délégué à la défense nationale Eliezer Ntambwe, initiateur dudit projet de loi, a sollicité l'expertise du Maroc par le biais de son ambassadeur en poste à Kinshasa. Le diplomate marocain Rachid Agassim a rassuré le Ministre délégué Eliezer Ntambwe de la disponibilité de son pays.

Le choix opéré sur le Royaume du Maroc, a martelé l'Excellence Eliezer Ntambwe au cours de l'audience, s'explique d'un côté par ses différents programmes réussis dans le secteur des anciens combattants, et de l'autre, par les bonnes relations que les deux pays entretiennent il y a longtemps. L'Excellence Eliezer Ntambwe Mposhi a passé en revue quelques problèmes auxquels est confronté l'administration des anciens combattants en RDC, entre autre le centre de réinsertion et de transit.

Le diplomate marocain a ainsi exprimé son souhait de revoir le Ministre délégué Eliezer Ntambwe et ses collaborateurs au Maroc, afin de s'imprégner des avancées enregistrées notamment dans l'administration des anciens combattants, à Rabat. » Cette visite, vous permettra de palper du doigt la réalité sur terrain. Elle vous aidera également à enrichir votre projet de loi portant statut des anciens combattants », a-t-il indiqué à son hôte.

» Le Royaume du Maroc accorde beaucoup d'attention aux retraités, martyrs et anciens combattants. Ces derniers bénéficient des avantages au même titre que des militaires actifs. Il y a entre autres les allocations de crédit au profit des veuves des militaires et leurs dépendants, des retraités et martyrs, des soins de santé... », a-t-il conclu l'un des proches de l'ambassadeur marocain.

