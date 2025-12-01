Sénégal: Week-end des Lions à l'étranger - doublé de Sambou, Jackson et Mané buteurs avec leurs clubs

Dakar — Soumano Sambou, auteur d'un doublé avec son club, Nicolas Jackson et Sadio Mané, encore décisifs avec leurs clubs, figurent parmi les footballeurs sénégalais les plus en vue ce week-end dans les championnats étrangers.

En Ligue 1 française, Soumano Sambou (Lorient, 15e) s'est offert un doublé (45e+2, 53e) lors de la 14e journée, permettant à son équipe, sans victoire depuis la 6e journée, de s'imposer 3-1 face à Nice du gardien sénégalais Yehvann Diouf.

Dans le même championnat, toujours en Ligue 1, Monaco (6e), avec Lamine Camara titulaire, a infligé une deuxième défaite au Paris Saint-Germain, où évolue Ibrahim Mbaye. Ce dernier est entré à la 76e minute, onze minutes après Krépin Diatta côté monégasque.

Rennes (5e), dirigé par Habib Bèye, a signé une quatrième victoire consécutive en battant Metz 1-0. Cheikh Sabaly est sorti blessé à la 19e minute, à moins d'un mois de la CAN 2025 au Maroc.

Le club lorrain compte d'autres Sénégalais, dont Habib Diallo, actuellement blessé.

Strasbourg (7e) de Mamadou Sarr s'est incliné 1-2 contre Brest de Pathé Mboup, attaquant de 22 ans.

En Ligue 2 française, Samba Diba (Grenoble, 12e) a marqué lors de la victoire contre Annecy en seizièmes de finale de la Coupe de France.

En Bundesliga allemande, Nicolas Jackson a inscrit son sixième but avec le Bayern Munich, leader du championnat, et son troisième en Bundesliga, lors du succès contre Saint-Pauli. Les Bavarois comptent désormais 34 points sur 36 possibles.

En Premier League, Everton (14e), privé d'Idrissa Gana Gueye (suspendu) et avec Iliman Ndiaye, a lourdement chuté 4-1 face à Newcastle.

Tottenham (12e), avec Pape Matar Sarr entré en fin de match, s'est incliné 1-2 contre Fulham.

Ismaïla Sarr (Crystal Palace, 9e) est sorti blessé à la 38e minute du match perdu contre Manchester United (1-2).

En Liga espagnole, Pape Gueye (Villarreal, 3e) sera suspendu pour le prochain match après un carton jaune. Son équipe s'est imposée 3-2 contre la Real Sociedad lors de la 14e journée.

En Saudi Pro League (Arabie saoudite), Sadio Mané, d'Al Nassr, leader du championnat, a marqué mercredi, lors de la victoire 4-1 contre Al Khaleej pour la 9e journée. Le championnat saoudien, actuellement en pause, reprendra le 19 décembre.

En Change Liga (République tchèque), Youssoupha Mbodj, 21 ans, est resté sur le banc lors du succès 3-0 contre Slovacko comptant pour la 17e journée, samedi.