Sénégal: Souveraineté pharmaceutique - La Sen-PNA lance ses premières unités de production à Diamniadio

La pharmacie nationale d'approvisionnement, qui importe plus de 90% de ses médicaments, entend désormais se positionner comme promoteur afin d'accompagner les entreprises de pharmaceutiques dans la fabrication des molécules les plus utilisées au Sénégal.

Son directeur, le Dr Seydou Diallo a annoncé hier, dimanche, lors de la randonnée « Novembre bleu » dédiée à la lutte contre le cancer de la prostate, la signature d'une convention avec l'APIX, laquelle a mis à leur disposition 9 hectares dans la Zone économique de Diass pour l'implantation des premières unités de médicaments.

Dans la politique de souveraineté pharmaceutique, la Sen-Pna prévoit de soutenir les entreprises sénégalaises pour assurer la prise en charge locales des molécules les plus consommées dans le pays. Selon, Dr Seydou Diallo, directeur général de la Sen-Pna, des démarches menées avec l'Apix, ont conduit à la session de 9 ha dans la Zone économique de Diass afin d'implanter les premières unités de production.

« Voilà, donc, actuellement, nous avons lancé cette politique de souveraineté pharmaceutique. « Aujourd'hui, il y a beaucoup de partenaires qui veulent mettre en place des unités de production de médicaments au Sénégal. Avec la convention avec l'Apix, un complexe pharmaceutique, une première au Sénégal sera construite pour mettre des unités.

Dans le cadre de notre politique, on veut que les médicaments qu'on utilise le plus dans nos commandes ou bien que les populations utilisent le plus, qu'on puisse les produire au Sénégal. Une démarche qui va réduire les coûts et va permettre l'accessibilité financière et géographique des médicaments à travers le pays » a-t-il estimé.

Revenant sur l'activité de la randonnée pédestre qui a réuni la Sen-Pna et ses partenaires pour contribuer à la lutte contre les cancers masculins et plus particulièrement celui du prostate, Dr Diallo a déclaré : « nous sommes vraiment honorés de faire un appel pour une randonnée pédestre, contre le cancer de la prostate ».

À l'image d'Octobre rose dédié aux cancers féminins, Novembre bleu, est consacré aux cancers masculins. Ce sont des moments forts de sensibilisations pour faire connaitre les symptômes et encourager la population au dépistage précoce. Le cancer de la prostate qui fait des ravages au Sénégal avec plus de mille cas chaque année, selon les données du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique est considérée par les médecins comme une maladie silencieuse.

« La prise en charge est souvent onéreuse parce que ce sont des médicaments qui coûtent excessivement cher et le coût peut aller jusqu'à 400 000 francs par traitement. Les hommes âgés de 45 ans et plus doivent se faire dépister pour une prévention du cancer du prostate » a expliqué Dr Awa Fall, médecin du travail. Et le directeur de la Sen Pna d'ajouter : « les gens n'aiment pas parler de cette pathologie. A travers cette randonnée, il est question pour nous, de conscientiser les populations, de leur dire, allez-vous faire dépister si vous sentez des douleurs ou si vous avez certains symptômes gênants d aller voir votre urologue ou votre médecin »