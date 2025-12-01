Ile Maurice: Boxe - Gros défi en perspective pour Valérie, Francis, Chemben et Clair

C'est un gros défi qui se présente aux quatre boxeurs mauriciens qui s'aligneront aux Championnats du Monde à Dubaï. Mais l'entraîneur national Richard Sunee qui les accompagne est d'avis qu'ils seront à la hauteur des espoirs placés en eux. La balle est désormais dans les gants de Fabrice Valérie (-51 kg), Guillaume Francis (-54 kg), Niven Chemben (-57 kg) et Merven Clair (-75 kg).

«La préparation s'est bien passée. Nous avons eu un bon groupe de boxeurs à l'entraînement car trois équipes différentes se préparaient en même temps, soit celles des championnats du Monde, celle qui va à La Réunion (gala Yves Arrighi) et celle des Jeux d'Afrique de la Jeunesse en Angola. Ils ont croisé les gants régulièrement. Évidemment, il aurait été bénéfique que nous ayons un stage ou des compétitions à l'étranger avant mais le temps a fait défaut et nous avons fait avec les moyens de bord. Ceci dit, les boxeurs sont au point physiquement, mentalement et tactiquement», observe Richard Sunee.

L'entraîneur national est pleinement conscient de la tache qui attend ses protégés. «Ce ne sera pas facile, On sait tous que les Championnats du monde de boxe anglaise sont d'un niveau très élevé. D'ailleurs, je me demande si un Mauricien a déjà passé un tour aux Mondiaux. Cette compétition est plus dure que les Jeux Olympiques. Elle est spécifique et tous les pays du monde y délèguent des représentants. Quoi qu'il en soit, mes boxeurs ne vont pas à Dubaï pour faire de la figuration. Les quatre boxeurs essaieront de passer un, deux tours mais pourquoi pas viser un podium. Il faut viser haut et faire du mieux possible. Quand on a un moral fort, on peut faire de grandes choses», affirme Richard Sunee.

En tout cas, le quadricolore sera défendu par des boxeurs de qualité aux Émirats Arabes Unis. Merven Clair possède une grande expérience au niveau international, Fabrice Valérie est une étoile montante qui a déjà prouvé sa valeur au niveau africain, alors que Niven Chemben et Guillaume Francis sont des pugilistes qui ont du potentiel.

L'International Boxing Association (IBA) va donc convier les meilleurs boxeurs internationaux au Dubai Tennis Stadium. Les boxxeurs en lice pour le titre mondial se disputeront aussi une dotation exceptionnelle de 8 millions de dollars américains de primes. Avec la somme impressionnante de 300 000 dollars promise au vainqueur de chaque catégorie de poids, la compétition s'annonce comme la plus riche de l'histoire de la boxe.

Ce fonds de dotation record souligne l'engagement constant du président de l'IBA, Umar Kremlev, à investir dans la boxe à la base, ainsi que la volonté de l'IBA de récompenser l'excellence sur la scène mondiale. La répartition des primes met en valeur les efforts conjoints des boxeurs, de leurs entraîneurs et de leurs Fédérations nationales respectives, chaque gain étant partagé afin de reconnaître leurs contributions collectives.

La répartition des primes est la suivante : Première place : 300 000 $ par catégorie de poids ; deuxième place : 150 000 $ par catégorie de poids ; troisième place : 75 000 $ par catégorie de poids et cinquième place : 10 000 $ par catégorie de poids.

«Ces Championnats du monde ne se résument pas aux records ou aux montants des primes - il s'agit d'accorder à chaque boxeur, chaque entraîneur et chaque Fédération nationale le respect et la reconnaissance qu'ils méritent. Dubaï deviendra la capitale de la boxe en décembre, où des athlètes venus de tous les horizons du globe concourront sur un pied d'égalité, sous leurs propres drapeaux, avec une chance réelle de changer leur vie. L'IBA existe pour protéger les boxeurs, créer des opportunités et veiller à ce que notre sport demeure une force d'unité et d'équité», a déclaré le président Kremlev.

Cinq pugilistes à La Réunion

Pendant que quatre boxeurs seront aux Championnats du Monde à Dubaï, cinq autres mettront le cap sur La Réunion pour participer au Gala Yves Arrighi Élites 974. Ils sont Steeven Baptiste (51 kg), Jaysy Begue (60 kg), Nathan Maniquoi (60 kg), Tyrone Labete (70 kg) et Princeley Lamoureux (71 kg). Celui-ci a été préféré à Marcus Amene qui a été moins régulier aux séances d'entraînement. Nos représentants seront en action dans la soirée du samedi 6 décembre au gymnase de Champ Fleuri à Sainte-Clotilde. Ils sont accompagnés du coach Roméo Caliste et de l'arbitre-juge, Danilo Clair. On se souviendra que l'année dernière, deux boxeurs mauriciens avaient été victorieux lors de ce gala à l'île soeur, Kewell Frontin et Fabrice Valérie.