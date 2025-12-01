Angola: Girabola 2025-26 - Desportivo de Huíla s'impose face au Kabuscorp

28 Novembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par VC/BS

Luanda — Le Desportivo de Huíla a battu vendredi le Kabuscorp de Palanca par 2-0, au stade 22 de Junho, à Luanda, lors de la 9e journée du Championnat national de football, Girabola 2025-26.

Mendes a ouvert le score à la 25e minute et a scellé le résultat à la 70e, offrant ainsi trois points au Desportivo, qui occupe désormais la 7e place avec 13 points. La rencontre a également été marquée par l'expulsion du défenseur Dos Santos, pour accumulation de cartons jaunes.

L'équipe du Palanca reste à 12 points et recule d'un rang au classement, occupant dorénavant la 8e position.

