Cote d'Ivoire: La société Palm Côte d'Ivoire annonce une progression de 11% de son résultat net au troisième trimestre 2025

A l'issue du troisième trimestre 2025, le résultat net de la société ivoirienne Palm Côte d'Ivoire, qui opère dans le secteur de la production d'huiles de palme brute, a connu une hausse de 11% par rapport au troisième trimestre 2024, selon rapport d'activité établi par la direction de cette entreprise.

Ce rapport met en exergue un résultat net de 18 milliards de FCFA contre 16,15 milliards de FCFA au 30 septembre 2024.

Durant la période sous revue, le chiffre d'affaires a enregistré une progression de 18%, avec une réalisation de 169 milliards de FCFA contre 143,43 milliards de FCFA au troisième trimestre 2024. De l'avis de la direction de Palm Côte d'Ivoire, cette progression résulte de la hausse de prix des huiles brutes de palme et de palmiste.

Quant au résultat des activités ordinaires, il connait une hausse de 19%, s'établissant à 25,781 milliards de FCFA contre 21,590 milliards de FCFA au troisième trimestre 2024.

« Au regard du niveau de production des huiles brutes de palme et de palmiste, l'exercice 2025 devrait se solder par un résultat net supérieur à celui de l'année 2024 », a laissé entendre la direction de Palm Côte d'Ivoire.