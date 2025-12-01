Angola: Une gouvernante souhaite une formation continue et durable dans le domaine de la santé

Luanda — La ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, a appelé à un renforcement des efforts, de la discipline et des investissements dans des programmes de formation cohérents et durables afin de garantir des soins de qualité et accessibles à la population au niveau primaire.

Selon la ministre, qui s'exprimait lors du premier Forum national des hôpitaux, qui s'est tenu jeudi à vendredi à Luanda, une meilleure communication institutionnelle et environnementale est essentielle pour assurer de meilleurs soins hospitaliers aux usagers du Service national de santé.

lle a souligné que l'implication de chacun représente un moteur et un mécanisme qui ne peut fonctionner de manière optimale que si tous les rouages sont correctement alignés et optimisés.

D'après Sílvia Lutucuta, l'architecture du Service national de santé, telle que définie dans la Loi fondamentale du système, repose sur les hôpitaux, l'un de ses piliers fondamentaux.

Cette architecture s'articule autour de différents niveaux de soins et d'une orientation fonctionnelle et méthodologique, dépendant de l'autorité centrale et décentralisée aux différents échelons du pouvoir local.

Elle a toutefois poursuivi que les hôpitaux possèdent des expériences et une expertise transversales et diversifiées qui peuvent être partagées et largement débattues, dans le but d'améliorer les processus hospitaliers.

Concernant le forum, la ministre de la Santé a insisté sur le fait qu'il constitue une plateforme pour l'ensemble du secteur hospitalier du pays, réunissant des spécialistes engagés face aux grands défis du secteur.

Ce forum, organisé dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire, aborde des sujets axés sur la diversité des soins hospitaliers spécialisés, la sécurité et la biosécurité, ainsi que l'accréditation et la certification des hôpitaux.

Pour la responsable du ministère de la Santé, ces objectifs se traduisent par des résultats concrets pour la population : des hôpitaux mieux organisés, des services plus efficaces, des professionnels plus qualifiés et des patients qui reçoivent des soins sûrs, humains et efficaces.

« Nous sommes conscients que le chemin à parcourir est encore long. Cependant, beaucoup a été accompli et continue d'être accompli dans le domaine hospitalier, tant en termes d'infrastructures que de ressources humaines », a-t-elle ajouté.

Cet événement de deux jours a rassemblé des professionnels de la santé des 21 provinces du pays.