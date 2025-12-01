Cote d'Ivoire: Abidjan Itf junior tour - Dowouona toujours roi à Abidjan

Le premier tournoi de l'étape 2025 de l'Abidjan Itf world juniors tour s'est achevé, samedi, sur les courts du Central tennis club de l'Hôtel Ivoire. Raphaël Nortei Dowouona, le jeune tennisman ghanéen s'est imposé chez les garçons.

Il a battu, en finale, le Français Maxence Moulinat (6-2 ; 6-3). Tandis que Maryia Magro s'imposait dans la catégorie filles à Luise Luczak (6-1 ; 7-5).

En finale du double, la paire ghanéenne composée de Joseph Sonny Atitsogbei et Raphael Dowouona a battu Anas Ben Youssef et Darsh Patel (4-6, 7-6, 7-10). Ce fut laborieux. Mais les jeunes ghanéens n'ont rien lâché.

Appliqués et concentrés, ils ont remporté la finale masculine. Celle des filles a été arrachée par le duo Deniz Cakil-Lara Faraj, en deux sets (7-6, 7-6) face à celle composée de Luise Luczak et Mariya Magro.

« Bravo aux jeunes filles et garçons qui nous ont offert une belle semaine de spectacle. Félicitations à ceux qui ont gagné et du courage aux autres. Il reste encore une semaine de tournoi. Tout reste possible », a indiqué le premier vice-président, Kouadio Marcel Hiannot, qui représentait le président de la fédération, Me Sylvère Koyo, en mission hors du pays.

Un message qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, puisque Maxence Moulinat a promis de ravir le trophée du deuxième tournoi qui débute ce matin au même endroit, avec quasiment les mêmes acteurs.