Cote d'Ivoire: Ons/Deuil - Décès de l'architecte des pelouses de Korhogo et de Bouaké

1 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Céleste Kolia

Coup dur pour l'Office national des sports (Ons). Architecte de la qualité des pelouses des stades de la Paix de Bouaké et Amadou Gon Coulibaly de Korhogo, Abdalla Ezzaim est décédé accidentellement le 4 novembre dernier, selon un communiqué de l'Ons.

En reconnaissance des services rendus à la nation, le gouvernement ivoirien a pris en charge le transfert de sa dépouille à Jaddiddah au Maroc, le 14 novembre 2025 dernier.

De plus, à la demande du ministre délégué auprès du Premier ministre, en charge des Sports et du Cadre de vie, Abdalla Ezzaim a été élevé, à titre posthume, au grade de chevalier dans l'Ordre du mérite sportif.

Ce Green Keeper d'origine marocaine dont l'expertise est reconnue de tous et même en dehors de la Côte d'Ivoire a, durant sa présence sur le sol ivoirien, fait profiter de son savoir à des jeunes ivoiriens qui pourront poursuivre l'oeuvre en attendant le recrutement d'un nouvel expert.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.