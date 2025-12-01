Cote d'Ivoire: Ons/Deuil - Décès de l'architecte des pelouses de Korhogo et de Bouaké

Coup dur pour l'Office national des sports (Ons). Architecte de la qualité des pelouses des stades de la Paix de Bouaké et Amadou Gon Coulibaly de Korhogo, Abdalla Ezzaim est décédé accidentellement le 4 novembre dernier, selon un communiqué de l'Ons.

En reconnaissance des services rendus à la nation, le gouvernement ivoirien a pris en charge le transfert de sa dépouille à Jaddiddah au Maroc, le 14 novembre 2025 dernier.

De plus, à la demande du ministre délégué auprès du Premier ministre, en charge des Sports et du Cadre de vie, Abdalla Ezzaim a été élevé, à titre posthume, au grade de chevalier dans l'Ordre du mérite sportif.

Ce Green Keeper d'origine marocaine dont l'expertise est reconnue de tous et même en dehors de la Côte d'Ivoire a, durant sa présence sur le sol ivoirien, fait profiter de son savoir à des jeunes ivoiriens qui pourront poursuivre l'oeuvre en attendant le recrutement d'un nouvel expert.