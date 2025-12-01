Madagascar: Volleyball / Coupe de Madagascar - CIRGN Fianarantsoa en démonstration à domicile

1 Décembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Parcours sans faute jusqu'au sommet. La Circonscription régionale de la gendarmerie nationale (CIRGN) de Fianarantsoa a été en démonstration à domicile. Cette équipe remporte la coupe de Madagascar des vétérans, réservée aux joueurs âgés de plus de 40 ans et non licenciés depuis au moins un an.

C'était la dernière compétition nationale organisée par la Fédération malgache de volleyball cette saison, qui s'est étalée du 22 au 28 novembre au gymnase d'Ambatomena à Fianarantsoa.

La CIRGN-F a confirmé sa suprématie en battant en finale vendredi soir le club de volleyball de Farafangana (CVBF) 3-1 (20/25 25/18 25/18 25/21). CIRGN-F avait déjà écarté à deux reprises l'équipe de Farafangana en phase éliminatoire, par 3-1 (20/25 25/22 25/18 25/15) au match retour mardi et par 3-2 (25/27 25/27 25/23 25/21 15/10) à l'aller lundi.

Les Gendarmes se sont imposés d'entrée 3-0 contre ZDS d'Andringitra en première journée en match aller puis ont confirmé au retour par 3-1 mercredi en cinquième journée.

