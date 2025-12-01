Madagascar: Andoharanofotsy - La gendarmerie arrête onze suspects

Onze individus tombent aux mains de la gendarmerie à Andoharanofotsy, soupçonnés de vols avec violence et de menaces de mort.

À Andoharanofotsy, onze hommes âgés de 21 à 62 ans, soupçonnés d'avoir participé à des actes d'insécurité et de vol avec violence, ont été arrêtés par la gendarmerie. Trois d'entre eux ont été interpellés vendredi, les huit autres le lendemain.

Deux véhicules suspectés d'avoir servi lors des faits ont également été saisis.Quelques jours avant, une manifestation avait réclamé la destitution du maire de la commune. Des habitants s'étaient mobilisés pour le défendre, tandis qu'une opposante affirmait avoir reçu des menaces de mort. Elle a désigné des hommes comme responsables de violences et de vols, ce qui a conduit à leur arrestation.

Quatre plaignants sont aujourd'hui identifiés, dont un sous-lieutenant de l'Armée, victime d'un vol le 22 novembre à l'arrêt de bus d'Andoharanofotsy ; l'opposante locale qui dit avoir été menacée ; un receveur de bus de la ligne 137 ; et un riverain.

Agressé

Des plaintes ont été déposées à la brigade, mais aussi au commissariat central de Tanjombato. Elles évoquent des menaces de mort, des agressions et une insécurité persistante dans la zone. L'habitant du quartier cite le cas d'une femme frappée à coups de bâton le 25 novembre.

Parmi les suspects figure un homme de 35 ans surnommé « Rasta ». Conduit devant la brigade, il a été violemment agressé par une vingtaine de militaires, malgré la tentative des gendarmes de le protéger.

Blessé au visage et au corps, il a été transporté au centre de santé de base à proximité pour recevoir des soins. Dans son témoignage, il affirme n'avoir aucun lien avec les faits et dénonce une arrestation arbitraire. Selon lui, il a été pris pour cible uniquement à cause de son apparence et de sa présence sur les lieux de la manifestation.

La gendarmerie indique que seuls trois des suspects sont formellement reconnus par le sous-lieutenant comme auteurs du vol. Les autres auraient été désignés par l'opposante, ce qui alimente les soupçons d'une instrumentalisation politique.

Certains des hommes capturés affirment n'avoir rien à voir avec les faits et avoir simplement participé à la défense du maire dont le départ avait été réclamé par la plaignante et son équipe.