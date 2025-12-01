Madagascar: Litterature - Deux ouvrages en hommage à Rabearivelo et Rabemananjara

Le 29 novembre, les amateurs de littérature malgache ont célébré le lancement officiel de deux ouvrages dédiés à Jean Joseph Rabearivelo et Jacques Rabemananjara dès la matinée.

Ces livres s'inscrivent dans la Collection Vakoka, née du partenariat entre les Éditions Teny et le Fonds Yavarhoussen, sous la direction éditoriale de Florence Dimani, autrice et directrice de collection, reconnue pour son engagement à valoriser le patrimoine culturel malgache auprès des jeunes.

Le premier ouvrage retrace la biographie de Jean Joseph Rabearivelo, de son enfance à ses oeuvres marquantes, présentées en français et en malgache. Le livre inclut également plusieurs de ses poèmes, offrant ainsi aux jeunes lecteurs une immersion complète dans l'univers du poète.

Le second livre met en lumière Jacques Rabemananjara, depuis son enfance jusqu'aux épreuves qu'il a traversées en prison et devant les tribunaux, ainsi que ses fonctions gouvernementales. Le livre présente également ses relations avec les poètes de sa génération et ses amis africains, dont Léopold Sédar Senghor et Alioune Diop. Parmi ses œuvres majeures, Rites millénaires (1955) est également mise en avant.

Riches en couleurs

Les illustrations ont été confiées à Sese Dille pour le livre consacré à Jacques Rabemananjara et à Dwa pour celui sur Jean Joseph Rabearivelo. Sese Dille, autodidacte, s'est inspirée de recherches menées avec Dominique Ranaivoson, utilisant des archives anciennes et des images de Paris et de Madagascar pour restituer l'époque coloniale et les tenues traditionnelles.

Ses illustrations, riches en couleurs et inspirées du style manga, s'adressent principalement aux enfants et jeunes lecteurs.

Dwa a, pour sa part, réalisé les illustrations du livre sur Jean Joseph Rabearivelo. Il a travaillé à partir de clichés du Musée de la Photographie et de recherches en ligne, adaptant ses techniques pour harmoniser les images de la France de l'époque avec des illustrations anciennes de Madagascar, afin de les rendre accessibles et attrayantes pour les jeunes.

Ces ouvrages, adaptés au jeune public, visent à mettre en lumière les artistes malgaches et leur héritage, à rendre leurs vies et œuvres à la fois compréhensibles et inspirantes. L'écriture repose sur les recherches approfondies de spécialistes, avec un souci de précision historique et culturelle.

Les livres sont déjà disponibles dans plusieurs librairies de la capitale, notamment Il était une fois de Leader Price, Milles Feuilles et d'autres points de vente. Cette initiative offre ainsi aux jeunes lecteurs une porte d'entrée unique dans la richesse de la littérature malgache.