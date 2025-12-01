Madagascar: Festival du rire - Une nouvelle génération prometteuse révélée

Dès 16 heures, l'ambiance était électrique à La City Ivandry pour la 5e édition du Festival du Rire, un rendez-vous qui continue de rassembler les passionnés du stand-up malgache.

La salle n'était pas remplie, mais les véritables fans d'humour étaient bel et bien présents, créant une atmosphère chaleureuse et complice. Ceux qui ont fait le déplacement ont pleinement profité du spectacle, mêlant éclats de rire, détente et le plaisir simple de manger tout en prenant du plaisir.

Sous la présentation dynamique de Francis Turbo et Honorat, l'événement a mis en lumière une nouvelle génération d'humoristes en pleine ascension. Le public a applaudi tour à tour Raytra Belaw'yck, Zina Rabedaoro, Mamy Ralijaona, Falitiana Kely, Lanja Babeine, Aina Maharavo, Ely Nomenjanahary et Tsiresy Radilofera, chacun offrant une prestation de 15 à 20 minutes.

Les sketchs, mêlant malgache et français, ont exploré les réalités de la vie quotidienne : scènes du quotidien, politique, amour et « blague salée ». Une variété de thèmes qui a permis à chaque humoriste de montrer son talent, tout en maintenant un rythme cohérent et divertissant.

Cette 5e édition confirme la vitalité de l'humour à Madagascar et met en avant une relève talentueuse, capable d'assurer l'avenir du stand-up local.