Sénégal: Tambacounda - Au moins vingt-deux enfants porteurs du VIH dans la région (Responsable)

Tambacounda — Au moins vingt-deux enfants sont identifiés comme porteurs du VIH-Sida dans la région Tambacounda (est), dont une bonne partie ne bénéficie pas d'un traitement régulier, a appris l'APS d'une responsable de la direction régionale de la Santé.

"On a moins d'une trentaine, environ 22 enfants qui sont identifiés. Ce que nous regrettons, c'est qu'une bonne partie n'est pas traitée", a révélé docteur Céline Dieng, représentante du directeur régional de la Santé de Tambacounda.

Elle s'exprimait, dimanche, au terme d'une randonnée pédestre organisée en prélude à la célébration, ce lundi premier décembre, de la Journée mondiale de lutte contre le Sida par la direction régionale de la Santé et l'ONG le KORSA.

"Il y a aussi des enfants que nous perdons de vue, parce qu'ils habitent souvent dans des zones reculées et difficiles d'accès aux soins, ou dans un cadre qui ne favorise pas leur entretien régulier", a affirmé la praticienne.

Elle a également souligné la nécessité, pour la région de Tambacounda, d'accentuer la lutte contre la transmission du Sida de la mère à l'enfant.

"Le taux de transmission du Sida de la mère à l'enfant est de 0,3% au niveau national, mais à Tambacounda, qui est une région carrefour, nous sommes à 0,8%, donc un peu plus au-dessus de la moyenne nationale", a alerté la représentante du directeur régional de la Santé.

"La position géographique de la région Tambacounda fait d'elle une zone très vulnérable. Cela veut dire que nous devons redoubler tous les efforts de l'Etat pour nous aligner sur les chiffres au niveau national, et pourquoi pas [réduire ce taux] jusqu'à 0%", a-t-elle dit.

Céline Dieng a en outre fait état d'un faible taux de dépistage chez les hommes de cette région du Sénégal oriental.

"Nous constatons que ce sont les femmes qui se présentent le plus dans les services de santé. Et à travers elles, nous invitons les maris et également les jeunes garçons à venir se faire dépister, car le dépistage a l'avantage de faire découvrir la maladie, de la prendre en charge précocement et d'éviter d'arriver à une situation regrettable", a-t-elle lancé.