Sénégal: Ziguinchor - Plus 250 enfants ont bénéficié de consultation en ophtalmologie

Plus de 250 enfants de la commune Ziguinchor (sud) ont bénéficié de consultations ophtalmologiques gratuites au cours de laquelle 155 paires de lunettes ont été offertes, a appris l'APS dimanche des organisateurs.

Cette journée de consultation ophtalmologique suivie d'un don de lunettes, à l'école Mamadou Gassama, a été organisée par l'association NTC-Jardins France, en partenariat avec l'école Miriam Makeba de Chalette-sur-Loing (France).

"Parmi 253 personnes, 155 ont eu la chance d'obtenir des lunettes gratuites", a précisé l'ophtalmologue Momodou Lamine Sonko.

L'association souligne que les lunettes ont été collectées en France par les élèves de l'école primaire Miriam Makeba, avec l'implication de leurs enseignants et de leur direction. Un ophtalmologiste et un opticien avaient préparé en amont l'adaptation des verres avant leur envoi au Sénégal.

NTC-Jardins France, présidée par Laurence Beuchard, Christophe Mureau (secrétaire général) et Mamadou Lamine Cissé (responsable des projets), rappelle que l'école Mamadou Gassama représente un lieu symbolique pour certains membres de l'association, anciens élèves de l'établissement.

Sur le terrain, le représentant de NTC France au Sénégal, Behanchi Malak, a salué la "continuité des actions sociales" de l'organisation, qui s'active dans l'éducation environnementale grâce à des centres de loisirs et de jardins pédagogiques.

Le directeur de l'école Mamadou Gassama a qualifié l'initiative de "très belle action", souhaitant qu'elle puisse être reconduite régulièrement. "Cette consultation soulage énormément les familles. Nous prions pour que ce partenariat soit durable", a notamment déclaré Bakary Diatta.

L'association NTC-Jardins France a par ailleurs annoncé la préparation d'une nouvelle mission de consultations et de dons de lunettes pour le mois de janvier, en partenariat cette fois avec l'école de Griselles (France), au profit de l'école Saint-Sacrement de Ziguinchor.

Les organisateurs ont exprimé leur "profonde gratitude" aux partenaires français, aux enseignants, aux élèves donateurs de lunettes, ainsi qu'aux équipes médicales mobilisées pour la réussite de cette opération en Casamance.