Sénégal: Une baisse de plus de 7 milliards sur le budget du ministère de l'Enseignement supérieur

Le budget du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation enregistre une baisse de plus de 7 milliards de FCFA pour l'exercice 2026, en raison du fait que les projets de construction dudit département sont désormais confiés ministère des Infrastructures.

Le budget "est arrêté à la somme de trois cent un milliards dix-neuf millions six cent quarante-neuf mille trois cent soixante-neuf 301 019 649 369 F CFA, contre trois cent huit milliards cinq cent trente-cinq millions cinq cent soixante-onze mille sept cent trente-quatre 308 535 571 734 FCFA en 2025", selon la rapporteure générale de la commission des finances et du contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale.

Le budget du ministère de l'Enseignement supérieur enregistre donc une baisse de sept milliards cinq cent quinze millions neuf cent vingt-deux mille trois cent soixante-cinq (7 515 922 365) en valeur absolue et 2,4% en valeur relative, a indiqué la députée Marie Angélique Mame Selbé Diouf.

Elle intervenait lors de la plénière de l'Assemblée nationale consacrée à l'examen du budget du ministère de l'Enseignement supérieur pour le prochain exercice.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En commission, le ministre Daouda Ngom a précisé que la baisse de son budget s'explique par le fait que tous les projets de construction du département relèvent dorénavant du ministère en charge des Infrastructures, selon le rapport lu par la députée Marie Angélique Mame Selbé Diouf.

Il espère toutefois que le budget alloué à son département sera revu à la hausse pour les exercices qui suivront.