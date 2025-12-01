Afrique: Ligue des champions CAF - RS Berkane, Al Ahly, Mamelodi, Petro et Stade malien, leaders de leur poule après la 2e journée

Dakar — La Renaissance sportive de Berkane, Al Ahly, Mamelodi Sundowns, Petro de Luanda et le Stade malien sont leaders de leur groupe à l'issue des rencontres de la deuxième journée de la Ligue des champions de la CAF, ce week-end.

L'équipe marocaine de la RS Berkane, où évoluent les Sénégalais Mamadou Lamine Camara et Paul Bassène, a battu à l'extérieur Rivers United du Nigéria, 2-1. Camara a marqué contre son camp lors de cette rencontre.

La RS Berkane partage la tête de la poule A avec le Pyramids FC, champion en titre, qui s'est incliné 1-0 devant le Power Dynamos de Zambie.

Les deux équipes comptent six points (+4) après deux victoires en autant de journées. Elles vont s'affronter le 23 janvier 2026 pour le compte de la 3e journée.

Dans la poule B, Al Ahly d'Égypte (4 pts, +3) occupe la première place, malgré son match nul contre AS FAR (3e, 1 pt, -1) du Maroc.

Al Ahly compte le même nombre de points que les Young Africans (4 pts, +1), qui ont également fait match nul vierge face à la JS Kabylie (4e, 1 pt, -3) d'Algérie.

Les Mamelodi Sundowns sont leaders de la poule C avec 4 points (+2). Ils ont fait match nul (0-0) contre le MC Alger (3e, 1 pt, -1) à l'extérieur.

Après son match nul (1-1) contre Saint-Éloi Lupopo (4e, 1 pt, -2), Al-Hilal Omdurman du milieu de terrain sénégalais Madické Kane est deuxième avec le même nombre de points (4 pts, +1).

Son compatriote Junior Mendy était sur le banc dans l'autre équipe.

Le Petro de Luanda, tenu en échec 1-1 par l'Espérance de Tunis (3e, 2 pts), est co-leader de la poule D avec le Stade malien.

Les deux clubs comptent chacun 4 points (+1). Les Maliens ont battu 2-1 les Tanzaniens du Simba SC, qui occupent la dernière place du groupe avec zéro point.

Le milieu de terrain sénégalais du Simba SC, Alassane Kanté, a été expulsé à la 82e mn, alors qu'il est rentré en début de seconde période.

La troisième journée est prévue à partir du 23 janvier 2026.

