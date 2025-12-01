Afrique: Ligue des champions CAF - RS Berkane, Al Ahly, Mamelodi, Petro et Stade malien, leaders de leur poule après la 2e journée

1 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La Renaissance sportive de Berkane, Al Ahly, Mamelodi Sundowns, Petro de Luanda et le Stade malien sont leaders de leur groupe à l'issue des rencontres de la deuxième journée de la Ligue des champions de la CAF, ce week-end.

L'équipe marocaine de la RS Berkane, où évoluent les Sénégalais Mamadou Lamine Camara et Paul Bassène, a battu à l'extérieur Rivers United du Nigéria, 2-1. Camara a marqué contre son camp lors de cette rencontre.

La RS Berkane partage la tête de la poule A avec le Pyramids FC, champion en titre, qui s'est incliné 1-0 devant le Power Dynamos de Zambie.

Les deux équipes comptent six points (+4) après deux victoires en autant de journées. Elles vont s'affronter le 23 janvier 2026 pour le compte de la 3e journée.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans la poule B, Al Ahly d'Égypte (4 pts, +3) occupe la première place, malgré son match nul contre AS FAR (3e, 1 pt, -1) du Maroc.

Al Ahly compte le même nombre de points que les Young Africans (4 pts, +1), qui ont également fait match nul vierge face à la JS Kabylie (4e, 1 pt, -3) d'Algérie.

Les Mamelodi Sundowns sont leaders de la poule C avec 4 points (+2). Ils ont fait match nul (0-0) contre le MC Alger (3e, 1 pt, -1) à l'extérieur.

Après son match nul (1-1) contre Saint-Éloi Lupopo (4e, 1 pt, -2), Al-Hilal Omdurman du milieu de terrain sénégalais Madické Kane est deuxième avec le même nombre de points (4 pts, +1).

Son compatriote Junior Mendy était sur le banc dans l'autre équipe.

Le Petro de Luanda, tenu en échec 1-1 par l'Espérance de Tunis (3e, 2 pts), est co-leader de la poule D avec le Stade malien.

Les deux clubs comptent chacun 4 points (+1). Les Maliens ont battu 2-1 les Tanzaniens du Simba SC, qui occupent la dernière place du groupe avec zéro point.

Le milieu de terrain sénégalais du Simba SC, Alassane Kanté, a été expulsé à la 82e mn, alors qu'il est rentré en début de seconde période.

La troisième journée est prévue à partir du 23 janvier 2026.

Voici le programme complet :

  • Power Dynamos - Rivers United
  • RS Berkane - Pyramids FC
  • JS Kabylie - AS FAR Rabat
  • Al Ahly SC - Young Africans SC
  • Saint-Éloi Lupopo - MC Alger
  • Mamelodi Sundowns FC - Al Hilal Omdurman
  • Stade Malien - Petro de Luanda
  • Espérance Sportive de Tunis - Simba SC

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.