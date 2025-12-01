Afrique: Championnat d'Afrique de canoë-kayak - Combé Seck remporte l'or au kayak monoplace dames (200 m)

Dakar — La Sénégalaise Combé Seck a remporté la médaille d'or au kayak monoplace dames (200 m) des Championnats d'Afrique de course en ligne de canoë-kayak, dans la catégorie des seniors, dimanche, à Luanda (Angola).

Elle a franchi la ligne d'arrivée en 49"15.

Elle avait déjà décroché une médaille d'argent en canoë biplace dames (500 m), dans la catégorie des seniors, en duo avec Mame Thiané Diarra.

Diarra a également obtenu la médaille d'argent en canoë monoplace dames (200 m) dans la catégorie des juniors.

Le duo qu'elle a formé avec Sandrine Diaz a remporté la médaille de bronze en kayak biplace dames (500 m) chez les seniors, avant de décrocher une nouvelle médaille d'argent dans la même épreuve en catégorie des moins de 23 ans.

Samedi, Diaz et Diarra avaient déjà remporté deux médailles d'argent : l'une en canoë biplace dames (500 m), l'autre en kayak biplace dames (500 m), dans la catégorie des juniors.

Diaz a aussi terminé quatrième de sa course en canoë sprint dames, catégorie des moins de 23 ans, sur 200 m.

Chez les hommes, El Hadji Bitèye a terminé cinquième des épreuves de kayak monoplace hommes (200 m), catégorie des seniors, tandis qu'Abdoulaye Samb a fini avant-dernier dans la catégorie des juniors.

En canoë monoplace hommes (1000 m), catégorie des seniors, Ibrahima Seck a terminé avant-dernier, alors qu'Ismaila Bah est arrivé cinquième sur la même distance en kayak monoplace hommes.

Daouda Fall a pris la dernière place de la finale du canoë sprint hommes (200 m), catégorie seniors.

Le duo Ismaila Bah-El Hadji Bitèye s'est classé quatrième de la finale du kayak biplace hommes (500 m), catégorie seniors.

Dix athlètes sénégalais, dont trois femmes, participent aux Championnats d'Afrique de course en ligne de canoë-kayak, organisés par la Confédération africaine de canoë.

Les compétitions se poursuivent jusqu'à lundi et comprennent des courses en monoplace, en biplace et en double mixte.