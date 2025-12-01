Afrique: Le pays entame sa septième participation au championnat d'Afrique de canoë-kayak

Luanda — L'équipe nationale angolaise de canoë-kayak débute ce vendredi, sur l'île de Luanda (Angola), sa participation pour la septième fois aux Championnats d'Afrique de canoë-kayak, dans les catégories seniors, espoirs et juniors, qui se dispute jusqu'à dimanche 30 novembre.

L'équipe nationale vise à conserver son titre en canoë-kayak deux de 500 m et à améliorer sa troisième place au classement général, obtenue lors de la dernière édition organisée au Nigeria en 2023.

Techniquement menée par un quatuor composé d'Alércio Paulo, Evaristo Morais, César Fidalgo et Jairo Domingos, l'équipe ambitionne également de maintenir sa première place continentale en canoë (C1 et C2) et de faire mieux que sa troisième place en kayak (K1 et K2).

L'Angola engage six athlètes dans les épreuves individuelles, entre les qualifications et les finales.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lors des séries du 1000 m C1, le capitaine Benilson Sando sera le premier à concourir, suivi de Fernando Gunza pour les séries du 1000 m K1. Domingos Pacavira participera également à la finale directe du 1000 m C1 des moins de 23 ans.

L'autre finale, dans la catégorie des moins de 23 ans, se déroulera en K1, avec Laércio Manuel engagé sur 1000 m. Chez les juniors, Geovane Fidalgo disputera une finale du 1000 m C1, et Daniel Bernardo une autre finale du K1.

93 athlètes originaires d'Angola, d'Égypte, des Seychelles, du Nigeria, de Djibouti, du Sénégal, d'Algérie, de Sao Tomé-et-Principe, de Tunisie, d'Afrique du Sud, du Togo, du Mozambique, du Ghana et de Somalie participent à la compétition.

L'aventure angolaise en canoë-kayak a débuté en 2002 au Sénégal, où l'équipe a remporté la médaille d'argent avec Diógenes Vandunem sur 500 m C1.

S'en sont suivies deux participations consécutives à Abidjan en 2004 et 2009. En 2011, ils ont participé à l'édition associée aux Jeux africains à Maputo, en 2015 au Maroc, et lors de la dernière édition, en 2023, au Nigéria.

L'entraîneur Francisco Freire, décédé en 2018, est considéré comme le fondateur de ce sport en Angola, tandis que l'ancien athlète olympique Fortunato Pacavira et le duo Fortunato Pacavira et Nelson Henriques sont les figures les plus emblématiques du canoë-kayak angolais, aux côtés de Josémar Andrade.