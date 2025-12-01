Ile Maurice: Légère hausse en 2025

Les dernières statistiques routières, arrêtées au 28 novembre 2025, montrent une situation quasi stable, mais toujours préoccupante, en matière d'accidents mortels à Maurice. Selon les données compilées, 103 accidents mortels ont été recensés depuis le début de l'année, contre 102 à la même période en 2024. Cette légère hausse de 1 % se reflète également dans le nombre de victimes. Au total, 111 personnes ont perdu la vie sur les routes en 2025, soit une de plus que l'an dernier à la même date (110).

Catégories de victimes : les piétons et conducteurs en hausse

Le tableau montre une évolution marquante dans plusieurs catégories de victimes : piétons, 27 décès en 2025, contre 19 en 2024, une hausse notable ; conducteurs, 24 décès, contre 17 l'année précédente ; passagers, 43 décès, contre 48 en 2024, légère baisse ; cyclistes, «pillion riders» et autres catégories affichent des variations modestes. Au total, toutes catégories confondues, 111 décès ont été enregistrés.

Moment des accidents : davantage en soirée

Les tranches horaires les plus meurtrières demeurent : 18 h 01-minuit, 32 accidents mortels (contre 28 en 2024) et 12 h 01- 18 heures, 34 accidents (contre 41 en 2024, une baisse significative). Le total pour 2025 est de 103 accidents mortels, reflétant une répartition similaire à l'année précédente.

Tranches d'âge : les plus de 60 ans vulnérables

Les données montrent également : 39 victimes âgées de 60 ans et plus en 2025, contre 28 en 2024, et les tranches 16-25 ans et 26-50 ans restent parmi les plus touchées, même si les chiffres demeurent proches de ceux de 2024. Au total, 111 décès par groupes d'âge cumulés.

Genre : une forte majorité d'hommes

En 2025, les victimes restent majoritairement masculines : 93 hommes et 18 femmes.

Types de véhicules impliqués

Le tableau répertorie plusieurs catégories de véhicules, dont les voitures particulières, motos, bus ou vélos. Pour l'année 2025, 145 véhicules ont été impliqués dans des accidents mortels, contre 195 en 2024, une baisse notable.