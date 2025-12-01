Ile Maurice: Un employé de la CWA agressé lors d'une intervention

1 Décembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

Un opérateur de la Central Water Authority (CWA) a été violemment agressé, le dimanche 30 novembre, à Petite-Retraite, dans la région de Brisée-Verdière, alors qu'il était en service. L'affaire, rapportée au poste de police de Brisée-Verdière, le dimanche 30 novembre, fait état d'agression, de menaces et d'intentions d'incendie.

Selon les informations recueillies, l'employé se trouvait en compagnie d'un collègue lorsqu'il a été approché par deux inconnus. Ces derniers auraient proféré des insultes à son encontre avant de lui asséner plusieurs coups, notamment avec un morceau de bois.

Au cours de l'agression, les deux hommes auraient proféré des menaces explicites, déclarant qu'en cas de poursuite des interventions dans la zone, ils mettraient «le feu au générateur», qui est utilisé pour le fonctionnement des installations de la CWA sur le site. Blessé, l'employé a été transporté à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo et a été admis en salle pour une durée de trois jours en raison de ses blessures. Un police form 58, document officiel utilisé pour la prise en charge médicale dans les affaires d'agression, a été émis.

La police de Brisée-Verdière a ouvert une enquête pour identifier les auteurs de cette agression et de ces menaces graves. Les enquêteurs tentent désormais de retracer les suspects et d'établir les circonstances exactes de l'incident. Cet incident soulève des inquiétudes quant à la sécurité du personnel de la CWA effectuant des opérations sur le terrain, souvent dans des zones isolées. Les autorités appellent toute personne disposant d'informations à se manifester afin de faire avancer l'enquête.

