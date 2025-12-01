Ile Maurice: Quinze patients souffrant de scoliose opérés par le professeur Martin Gehrchen et son équipe

1 Décembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Mahen Chitamun

Le ministre de la Santé et du Bien-être, Anil Bachoo, s'est rendu, jeudi 27 novembre, dans le service de chirurgie de la colonne vertébrale de l'hôpital Victoria, Candos où il a rencontré une équipe de spécialistes danois, qui réalisent actuellement des interventions chirurgicales complexes de la colonne vertébrale, en collaboration avec les équipes médicales locales.

Quinze patients, dont 11 enfants souffrant de scoliose, ont été opérés par une équipe danoise au service de chirurgie du rachis de l'hôpital Victoria, sous la direction du professeur Martin Gehrchen du Rigshospitalet de Copenhague, au Danemark. Tous les patients opérés sont actuellement en convalescence. Le ministre Bachoo a évoqué la gravité de la scoliose et s'est dit fier de cette collaboration avec un spécialiste international.

Rabindranath Jugessur, directeur de l'hôpital Victoria, a souligné que l'établissement fait office de centre national de référence pour la scoliose et offre des soins spécialisés aux patients mauriciens. Il a précisé que quatre médecins locaux ont suivi une formation d'un an au Danemark afin de perfectionner leurs compétences dans la réalisation d'interventions complexes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le professeur Gehrchen a déclaré que les interventions chirurgicales visaient à stopper la progression des déformations de la colonne vertébrale et à permettre aux patients d'obtenir un alignement plus droit. Il a précisé que cet effort de collaboration s'étend sur plus de dix ans et a été initié par des chirurgiens locaux à une époque où très peu d'opérations de la scoliose étaient pratiquées.

Ce partenariat a considérablement contribué au renforcement des capacités, les médecins mauriciens formés étant désormais en mesure de réaliser des interventions complexes sur la colonne vertébrale de manière autonome, améliorant ainsi les services de santé du pays.

Le ministre Bachoo s'est également rendu au centre de cancérologie de Phoenix pour rencontrer des chirurgiens oncologues de l'hôpital Krishna Institute of Medical Sciences de l'Inde, qui y pratiquent actuellement des interventions chirurgicales de pointe sur certains cancers.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.