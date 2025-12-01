Ile Maurice: Quinze patients souffrant de scoliose opérés par le professeur Martin Gehrchen et son équipe

Le ministre de la Santé et du Bien-être, Anil Bachoo, s'est rendu, jeudi 27 novembre, dans le service de chirurgie de la colonne vertébrale de l'hôpital Victoria, Candos où il a rencontré une équipe de spécialistes danois, qui réalisent actuellement des interventions chirurgicales complexes de la colonne vertébrale, en collaboration avec les équipes médicales locales.

Quinze patients, dont 11 enfants souffrant de scoliose, ont été opérés par une équipe danoise au service de chirurgie du rachis de l'hôpital Victoria, sous la direction du professeur Martin Gehrchen du Rigshospitalet de Copenhague, au Danemark. Tous les patients opérés sont actuellement en convalescence. Le ministre Bachoo a évoqué la gravité de la scoliose et s'est dit fier de cette collaboration avec un spécialiste international.

Rabindranath Jugessur, directeur de l'hôpital Victoria, a souligné que l'établissement fait office de centre national de référence pour la scoliose et offre des soins spécialisés aux patients mauriciens. Il a précisé que quatre médecins locaux ont suivi une formation d'un an au Danemark afin de perfectionner leurs compétences dans la réalisation d'interventions complexes.

Le professeur Gehrchen a déclaré que les interventions chirurgicales visaient à stopper la progression des déformations de la colonne vertébrale et à permettre aux patients d'obtenir un alignement plus droit. Il a précisé que cet effort de collaboration s'étend sur plus de dix ans et a été initié par des chirurgiens locaux à une époque où très peu d'opérations de la scoliose étaient pratiquées.

Ce partenariat a considérablement contribué au renforcement des capacités, les médecins mauriciens formés étant désormais en mesure de réaliser des interventions complexes sur la colonne vertébrale de manière autonome, améliorant ainsi les services de santé du pays.

Le ministre Bachoo s'est également rendu au centre de cancérologie de Phoenix pour rencontrer des chirurgiens oncologues de l'hôpital Krishna Institute of Medical Sciences de l'Inde, qui y pratiquent actuellement des interventions chirurgicales de pointe sur certains cancers.