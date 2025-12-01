Ile Maurice: La NADC réagit au «Stigma Report» de PILS

À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida, ce lundi 1er décembre, la National Agency for Drug Control (NADC) a salué la publication du Stigma Index Report 2023-2024 présenté par PILS, tout en soulignant l'urgence d'agir face aux discriminations persistantes envers les personnes vivant avec le VIH et les usagers de drogues.

Dans un communiqué, l'agence affirme accueillir ce rapport «avec sérieux, respect et gratitude», rappelant que PILS siège à son conseil d'administration. Pour la NADC, le document constitue un signal d'alarme révélant les obstacles auxquels sont confrontées des personnes souvent invisibles : renoncement aux soins après des propos stigmatisants, interruption de traitement par peur du jugement, isolement et rupture du suivi médical.

«Ces témoignages sont inacceptables», indique l'agence, estimant qu'ils portent atteinte à la dignité humaine et compromettent l'efficacité des politiques de santé publique.

«Le premier soin, c'est l'attitude»

Face aux constats présentés par PILS, la NADC affirme passer à l'action. Elle réitère sa volonté de décriminaliser la personne, afin d'orienter les usagers de drogues non plus vers la prison, mais vers le Drug Users Administrative Panel, un dispositif d'écoute et d'accompagnement.

L'agence annonce également l'introduction de standards de compétences anti-stigma dans l'ensemble des centres accrédités, estimant que * «le premier soin, c'est l'attitude» *. Elle dit travailler, en parallèle, à la création