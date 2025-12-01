Sénégal: Baisse de l'activité du secteur tertiaire en août 2025

Selon la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee) , l'activité du secteur secondaire s'est repliée de 13,4%, en rythme mensuel au mois d'août 2025.

Cette contreperformance , explique la Dpee, est essentiellement imputable à la fabrication de produits agro alimentaires (-13,1%), à la « production de la filature, du tissage et de l'ennoblissement textile » (-38,0%), à la construction (-25,9%), aux autres industries manufacturières (-24,5%) et au « raffinage du pétrole et cokéfaction » (-27,8%).

Toutefois, sur la période, la fabrication de produits pharmaceutiques s'est bien tenue (+33,6%).

Sur une base annuelle, souligne la même source , l'activité du secondaire a enregistré une baisse de 1,6% imputable, principalement, à la fabrication de produits agro-alimentaires (-7,5%), à la construction (-10,6%), à la fabrication de matériels de transport (-41,6%), au « travail du caoutchouc et du plastique » (-29,5%) et à la fabrication de produits chimiques de base (-15,4%).

À l'opposé, note la Dpee, les activités extractives (+13,7%), en particulier les hydrocarbures (+17,6%), le « raffinage du pétrole et cokéfaction » (+24,4%), la « fabrication de savons, détergents et produits d'entretien » (+23,6%), la « production et distribution d'eau, assainissement et traitement des déchets » (+3,6%) se sont consolidés dans période sous revue.

Le secteur secondaire (Hors Hydrocarbures) a baissé de 17,0% en variation mensuelle et 7,4% en glissement.