Madagascar: Espace malgache, un nid d'espions

Politiciens, chroniqueurs, éditorialistes, blogueurs, influenceurs, lanceurs d'alerte... Ils ont de commun comme activité, celle de faiseurs d'opinion.

En cette période de recherche d'orientation idéologique, de politique interne ou internationale, l'espace territorial et virtuel de notre pays bouillonne de ces personnages qui travaillent dans la presse écrite ou télévisuelle, d'abord.

Ils s'activent pour faire adopter à l'opinion leurs choix politiques ou tout simplement créer un climat propice incitant à la réflexion voire à l'agitation, l'action. Puis, participent à la finalisation des objectifs.

Madagascar, pays le plus pauvre du monde, qualificatif véhiculé par tous les médias du monde est devenu paradoxalement l'objet de convoitise de toutes les grandes puissances avec sa position stratégique et ses potentielles ressources naturelles. Ces enjeux font activer des correspondants actifs ou dormants (agents de renseignements ou espions de grandes nations étrangères) qui, à leur tour, peuvent appuyer discrètement des petits doigts numériques.

Faits inédits, les influenceurs, ou le même genre, battent actuellement avec bruit le pavé numérique. Tant et si bien que les internautes, assidus ou non, sont observateurs, de chacune de leurs interventions sur la toile des réseaux sociaux. Les plus suivis le sont parce que leurs publications sont pertinentes dans les précisions des informations fournies.

De quoi parlent-ils ? Des scandales qui peuvent émouvoir des internautes qui jouent ensuite le rôle de relais auprès de l'opinion générale. L'effet boule de neige va ensuite démarrer l'effet dominos lequel va bousculer les pans de vérité cachée ou tue.

C'est ainsi qu'ont été déclenchés les scandales supposés au sein de la Jirama, celui de la spoliation des terres, des abus de monopole de situation soupçonnés dans la télécommunication sans parler des exactions policières et ainsi de suite.

Bref, les responsables cités nommément sont soumis à une vindicte sinon populaire du moins médiatique. De qui les influenceurs sont-ils à la solde et quels sont les objectifs ultimes de leurs commanditaires ?

De grands groupes économiques qu'on devine être les fers de lance de grandes puissances politiques sûrement, théorie du complot diront encore certains.

Mais comment alors expliquer que ces influenceurs sans compétences avérées font pour puiser des confidences opportunes qui n'ont d'objectif que de semer le trouble qui entraine l'apparition de nouveaux acteurs ou qui restaure et consolide les anciens.

A croire dans les conflits de politique ou géopolitique on fait plus appel moins gros bras ni à des divisions armées mais à ces subtiles faiseurs d'opinion que sont les influenceurs.