Angola: L'UNITA lance le vote pour l'élection de son nouveau président

Luanda — Les 1 214 délégués présents au 14e congrès de l'Union Nationale pour l'Indépendance Totale de l'Angola (UNITA) ont commencé à voter ce dimanche au complexe Sovsmo de Viana pour élire le nouveau président du parti.

L'élection oppose Rafael Massanga Savimbi, candidat à la présidence pour la première fois, à Adalberto Costa Júnior, qui concoure à sa propre succession.

Selon le porte-parole du congrès, Anastácio Sicato, le processus se déroule normalement, toutes les assemblées étant correctement organisées afin de garantir un vote transparent et efficace.

Le porte-parole a expliqué que les bureaux de vote étaient installés dès les premières heures de la journée et que les délégués ont commencé à voter dans l'ordre, conformément à la procédure établie par la commission d'organisation.

Anastácio Sicato a également déclaré que ce vote constitue le point central du congrès, car c'est le moment où le parti réaffirme son engagement envers la démocratie interne et l'alternance de ses instances dirigeantes.

Après la fermeture des bureaux de vote, le dépouillement commencera et les résultats seront annoncés aujourd'hui par la Commission électorale du Congrès.

Tout au long de la journée de samedi, les délégués ont travaillé à huis clos au sein de différentes commissions chargées d'examiner et d'approuver les principaux dossiers politiques du parti, notamment les rapports de la législature précédente, les stratégies d'action, les orientations pour le prochain cycle électoral et les révisions des statuts.

La séance de clôture est prévue à 16h00.