L'Association Femmes d'Exception du Congo (FDEC) organise, le 3 décembre 2025, à l'hôtel Pullman de Kinshasa, la 2e édition des "Rencontres d'Exception", un rendez-vous majeur dédié à l'autonomisation économique des femmes.

Placée sous le thème « Inclusion financière des femmes : levier de souveraineté économique », cette édition entend stimuler un dialogue stratégique sur l'accès équitable des femmes aux services financiers et sur leur rôle dans la transformation durable des économies africaines.

Hommage au Dr Akinwumi A. Adesina, ancien président de la Bad

Inscrite dans la continuité du plan d'action 2023-2025 de la FDEC, cette rencontre vise à renforcer la composante consacrée à l'autonomisation économique des femmes et des jeunes filles. À l'heure où les inégalités persistent dans l'accès aux ressources financières, la FDEC réaffirme une conviction forte : l'autonomisation économique de la femme constitue un pilier essentiel de la souveraineté économique nationale.

Placée sous le sceau de l'excellence africaine, cette édition rendra un hommage particulier au Dr Akinwumi Ayodeji Adesina, Président honoraire du Groupe de la Banque Africaine de Développement. Connu pour son leadership visionnaire, il est salué pour son engagement en faveur de la finance inclusive, notamment grâce au programme AFAWA (Affirmative Finance Action for Women in Africa), conçu pour réduire les inégalités de financement entre hommes et femmes.

En honorant le Dr Adesina, la FDEC célèbre un leader "He for She", un bâtisseur dont la vision a contribué à repositionner la BAD comme un acteur déterminant de la souveraineté économique africaine.

Une mobilisation nationale et internationale

La 2e édition réunira de nombreuses personnalités congolaises et étrangères, dont le Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie nationale ; la ministre du Genre, Famille et Enfant ; le ministre des Finances ; le Gouverneur de la Banque Centrale du Congo ; aux côtés d'acteurs majeurs de la microfinance, de fonds d'appui à l'entrepreneuriat et d'organisations engagées pour la finance inclusive.

Trois panels de haut niveau viendront rythmer les échanges. Il s'agit de « Inclusion financière et souveraineté économique : pour une banque de développement dédiée aux femmes congolaises » ; « Femmes d'Exception et inclusion financière : de la formation à l'autonomie économique » et « Financer les ambitions féminines : accès, innovation et politiques bancaires inclusives. »

La cérémonie sera également marquée par la remise des certificats aux femmes ayant achevé les trois modules du programme de gestion financière mis en oeuvre de juin à novembre 2025.

Un engagement réaffirmé pour l'avenir : cap sur l'inclusion numérique en 2026

Déjà tournée vers l'avenir, la FDEC annonce que la 3e édition des Rencontres d'Exception, prévue le 3 décembre 2026, portera sur le thème : « Inclusion numérique des femmes ». Elle permettra de questionner le rôle du numérique dans la construction d'une souveraineté économique féminine et dans le développement global de la République Démocratique du Congo.

Dans son message, Lydie Omanga Dihandju, Présidente de la FDEC, rappelle que l'autonomisation économique des femmes est « une condition essentielle à la souveraineté économique nationale », un levier qui réduit les inégalités, stimule l'entrepreneuriat et ouvre les portes des opportunités offertes par la croissance économique et numérique.

Elle souligne également la nécessité de promouvoir des partenariats publics-privés, de valoriser les initiatives africaines inspirantes et de favoriser une culture financière accessible à tous.