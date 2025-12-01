La cérémonie de remise de clés aux populations du campement de Dolourgokaha a eu lieu, le vendredi 28 novembre, dans la sous-préfecture de Dianra.

Dolourgokaha, campement de plus de 500 âmes, situé dans la sous-préfecture de Dianra, région du Béré, change de site et de visage. Impacté par le projet de construction d'une mine d'or baptisée "Koné", ce campement vient d'être relocalisé par la société minière, avant même la phase d'exploitation, conformément à la réglementation en vigueur. Il s'agit de la société canadienne Montage Gold.

Le campement a été relocalisé à environ 7 km de son ancien site, à proximité du village de Gbongougo, sur une superficie de 20 ha. Un terrain d'une superficie de 40 ha a été acquis à cet effet, auprès du village tuteur, Gbongougo. Le reste du site servira à son extension. Le campement de Dolourgokaha devient ainsi, un quartier du village de Gbongougo.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le projet de relocalisation a nécessité la réalisation d'infrastructures socio-économiques essentielles, à la demande des populations. A savoir 210 logements modernes de deux à quatre pièces, destinés aux populations impactées, 64 latrines, 116 cuisines, 51 latrines-douches, une école primaire de trois classes, avec trois logements d'instituteur, un centre communautaire, quatre forages assurant l'accès à l'eau potable, deux magasins, une mosquée et une église, un marché couvert sur le site du village de Gbongougo, et une maternité avec logement de la sage-femme et un dispensaire avec logement de l'infirmier, également, à Gbongougo.

Le coût total de réalisation de ces infrastructures se chiffre à environ 5,2 milliards de Fcfa. La cérémonie de remise des clés aux populations de Dolourgokaha a eu lieu, vendredi 28 novembre, sur le site, en présence des autorités coutumières, politiques, religieuses et administratives des départements de Kani et de Dianra. Elle a été présidée par Coulibaly Seydou, directeur général des Mines et de la Géologie du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie.

Il s'est félicité de la réalisation effective de cet important projet qui marque une étape décisive dans la mise en oeuvre concrète du projet d'exploitation de cette mine d'or. « Les travaux réalisés dans le cadre du projet de construction de la mine d'or Koné s'inscrivent parfaitement dans le respect des attentes exprimées par les populations lors des différentes rencontres sectorielles », a-t-il souligné.

Le représentant du ministre Mamadou Sangafowa-Coulibaly a aussi exprimé sa reconnaissance au village de Gbongougo pour avoir accueilli le campement de Dolourgokaha, ainsi qu'aux autorités administratives et coutumières pour leur rôle crucial dans le cadre de ce projet.

Pour lui, ce projet démontre que l'activité minière, lorsqu'elle est bien pensée et bien encadrée, peut être un véritable levier de développement dans nos régions. « La relocalisation de Dolourgokaha est un succès collectif, un modèle de collaboration et la preuve d'un secteur minier qui progresse », a-t-il précisé. Exhortant les populations de Dolourgokaha à s'approprier les infrastructures mises à leur disposition, à préserver l'environnement, les équipements, et à maintenir l'esprit de solidarité et de cohésion.

Priorité absolue : garantir un processus juste...

Le directeur pays de la société minière Montage Gold, Oi N'Guessan Pierre N'Guessan, a souligné, au nom du Ceo, Martino de Ciccio, que cette cérémonie marque la matérialisation concrète des engagements de la société minière envers les communautés impactées, et dans le respect scrupuleux de la réglementation en vigueur.

En effet, dira-t-il, pour la société Montage Gold, il était impératif que cette étape, bien que délicate, soit menée avec la plus grande dignité, en adéquation totale avec la réglementation ivoirienne et les meilleures pratiques internationales du secteur minier en matière de déplacement non volontaire.

Il a précisé que la priorité absolue pour sa société a été de garantir un processus juste, équitable et transparent, assurant aux populations de Dolourgokaha un niveau de vie égal ou supérieur à celui dont elles jouissaient.

Il a exprimé sa gratitude à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette grande oeuvre, au rang desquels, le préfet du département de Dianra, Amani Ignace de Loyola Koffi ainsi que l'ensemble des services techniques de l'État.

« Vous avez joué un rôle important, facilitant l'avancée des travaux, orientant nos équipes et veillant avec rigueur au respect des normes de construction et d'aménagement en Côte d'Ivoire. Nous vous en sommes profondément reconnaissants », a-t-il ajouté. Il a, en outre, adressé ses félicitations à ses collègues qui ont réalisé ce projet en seulement sept mois.

Koné Lama, président de la mutuelle de développement de Gbongougo, a présenté quelques doléances à l'entreprise minière. Entre autres, le recrutement et la formation des jeunes des villages impactés pour les emplois au sein de la mine ; la création d'opportunités d'emploi pour les femmes et les jeunes ; le financement de projets communautaires en faveur des populations des zones concernées ; l'entretien régulier des routes.

Un gisement de classe mondiale

La mine d'or Koné est un gisement de classe mondiale dont les ressources minérales s'élèvent à 152 tonnes d'or pour une durée de vie de la mine, estimée à 20 ans. Il s'agit, à ce jour, du premier grand projet minier en Côte d'Ivoire et le troisième en Afrique de l'Ouest.

Sa mise oeuvre nécessitera un investissement de 489 milliards de FCfa avec 2 500 emplois directs pendant la phase de construction de la mine et de plus de 1 000 emplois directs en phase d'exploitation.

Selon le directeur pays de la société minière Montage Gold, Oi N'Guessan Pierre N'Guessan, c'est un projet structurant dont les retombées au niveau du développement local sont estimées à 19,8 milliards de FCfa, en termes d'infrastructures et d'actions communautaires prévues au profit des populations.

En outre, le concept de Contenu Local est une réalité dans le cadre de ce projet. En effet, à en croire le directeur pays de la société, le nouveau campement de Dolourgokaha a été construit avec la participation de 18 entreprises locales issues des régions du Woroba et du Poro sur les 22 sélectionnées par appel d'offres.

En outre, 492 emplois ont été créés lors des travaux de construction. De plus, les chantiers ont employé des résidents et des entreprises directement issus des communautés impactées. « C'est la preuve que notre projet minier est un puissant moteur de développement économique régional et un créateur d'opportunités pour la jeunesse locale », a-t-il éclairé.